Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte başta grip olmak üzere çeşitli enfeksiyonların artabileceğine dikkat çeken uzmanlar, bu hastalıkların önlenmesinde probiyotiklerin önemli olduğunu söylüyor.

Çocuk Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Raşit Yağcı, enfeksiyonların önlenmesinde ve bu hastalıklar nedeniyle sık sık antibiyotik alanlara bağırsak mikroflorasını düzenlemeye yardımcı probiyotik destekler verilmesini tavsiye etti.

Havaların soğumasıyla beraber günlük alışkanlıklarımız değişiyor; yaz mevsiminde daha çok parklarda ve bahçelerde geçirilen zamanlar kışın gelmesiyle beraber sinema, tiyatro, restoran ve alışveriş merkezleri gibi kapalı ortamlara taşınıyor. Çok sayıda kişinin bir araya geldiği kapalı alanlar ise başta grip olmak üzere bulaşıcı hastalık ve enfeksiyonlara zemin hazırlayabiliyor.

Kış mevsimiyle beraber değişen günlük alışkanlıkların başta çocuklar olmak üzere her yaştan kişiyi bulaşıcı hastalıklara daha yatkın hale getirebileceğine dikkat çeken uzmanlar, mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlendirmek için probiyotik kullanımının önemine dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Raşit Vural Yağcı, içinde bulunduğumuz mevsim geçişlerinde ve kış döneminde özellikle bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemli olduğunu söyledi. Kış döneminde kapalı mekanlarda geçirilen zamanların arttığına dikkat çeken Yağcı, “Havaların soğumasıyla beraber açık havada geçirilen zamanlar azalıyor, kış döneminde daha çok herkesin yoğun olarak gittiği kapalı mekanlar tercih ediliyor. Bu da başta grip olmak üzere bulaşıcı hastalıkların ve enfeksiyonların yayılmasında etkili oluyor. Bu dönemden en çok bebekler, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar olumsuz etkilenebiliyor.” dedi.

Güzel havalar değerlendirilmeli

Mevsim geçişleri ve kış döneminin özellikle okula yeni başlayan çocuklar için mikrop ve bakterilerle tanışma dönemi olduğunu belirterek “Çocuklar bu dönemde başta grip olmak üzere çeşitli bulaşıcı enfeksiyonlara yakalanabilir. Bu nedenle hijyen kurallarına ve beslenmeye dikkat etmek gerekir. Çocuklarda el hijyenine dikkat edilmelidir, özellikle yemeklerden önce ve sonra el yıkama alışkanlığı kazandırılmalıdır. Meyve ve sebze ağırlıklı beslenmelerine özen gösterilmeli, bunların hazırlanması sırasında hijyen kurallarına uyulmalıdır. İyi havalar değerlendirilmeli, doğada ve parklarda daha fazla zaman geçirilmelidir” dedi.

Bu dönemde hastalıkları önlemenin ilk şartı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ise probiyotik beslenme çok önemli...

“Tabiatın gösterdiği kurallara uymazsak alerjiler ve diğer hastalıklar artacak. Çocuğun özellikle normal doğumda tanıştığı bakteriler, bebeklikten itibaren çocuğun sağlığını da yönetir. Bu bakterileri ne kadar sağlıkla karşılar ve korursak o kadar sağlıklı kalırız. Çocuğun çok küçük yaşlardan itibaren fermente ürünlere alıştırılması gerekir. Çocukları doğru yiyeceklere alıştırır ve market ürünlerine girmezsek, her zaman doğru ürünleri tercih eder. İyi beyin gelişimi olduğu için zeka puanı yüksek olur. Fermente yani içine bakteri karıştırılan tüm ürünler iyidir. Bunlar, yoğurt, peynir, ev turşusu, şalgam ve boza fermente ürünlerdir ve çok iyidir. Bir beslenme destek ürünü olan probiyotikler de fermente ürünlere nazaran bağırsak mikroflorası için gerekli yüksek sayıda dost bakteri içeriği ile vitaminlerden daha kıymetlidir ve antibiyotik kullanımı, diyet değişikliği, enfeksiyonlar gibi dengenin bozulduğu durumlarda bağışıklığı güçlendirir, sindirim sistemini düzene sokarak ishal, kabızlık, gaz gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur.”

“Bağırsaklar, sağlığın kumanda odası ve ikinci beyindir”

Bağırsakların sağlığın kumanda odası olduğunu ve aslında ikinci beyin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yağcı, hastalıkların tedavisinde kullanılan antibiyotiklerin de bağırsaktaki yararlı bakterileri de öldürdüğünü belirterek antibiyotik kullanımı ile birlikte mutlaka probiyotik takviyesi yapılması gerektiğini kaydetti. Prof.Dr. Yağcı, şöyle devam etti:

“Vücudumuzdaki bakteri topluluğunu korumak çok önemlidir. Beslenme destek ürünü probiyotik ilaçların kullanımından korkmamak gerekir. Çocuklara gereksiz yere antibiyotik vererek çocuğun mikrobiyotasında katliam yapılıyor. Çünkü antibiyotikler yararlı bakterileri de öldürüyor. Bu durumda sindirim düzenlemeye ve bağışıklık güçlendirmeye yardımcı probiyotiklerden destek almak faydalıdır. Antibiyotik kullananlar, bulaşıcı hastalıklara ya da enfeksiyonlara yakalanma riski taşıyanlar bu ürünlerden özellikle kış döneminde yararlanabilir. Probiyotikler, hayatın döngüsü içinde çok önemli bir yere sahiptir.”