Çocuk
Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Raşit Yağcı, enfeksiyonların
önlenmesinde ve bu hastalıklar nedeniyle sık sık antibiyotik alanlara bağırsak
mikroflorasını düzenlemeye yardımcı probiyotik destekler verilmesini tavsiye
etti.
Havaların
soğumasıyla beraber günlük alışkanlıklarımız değişiyor; yaz mevsiminde daha çok
parklarda ve bahçelerde geçirilen zamanlar kışın gelmesiyle beraber sinema,
tiyatro, restoran ve alışveriş merkezleri gibi kapalı ortamlara taşınıyor. Çok
sayıda kişinin bir araya geldiği kapalı alanlar ise başta grip olmak üzere
bulaşıcı hastalık ve enfeksiyonlara zemin hazırlayabiliyor.
Kış
mevsimiyle beraber değişen günlük alışkanlıkların başta çocuklar olmak üzere
her yaştan kişiyi bulaşıcı hastalıklara daha yatkın hale getirebileceğine
dikkat çeken uzmanlar, mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlendirmek
için probiyotik kullanımının önemine dikkat çekiyor.
Prof. Dr. Raşit Vural Yağcı, içinde bulunduğumuz mevsim geçişlerinde ve kış döneminde özellikle bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemli olduğunu söyledi. Kış döneminde kapalı mekanlarda geçirilen zamanların arttığına dikkat çeken Yağcı, “Havaların soğumasıyla beraber açık havada geçirilen zamanlar azalıyor, kış döneminde daha çok herkesin yoğun olarak gittiği kapalı mekanlar tercih ediliyor. Bu da başta grip olmak üzere bulaşıcı hastalıkların ve enfeksiyonların yayılmasında etkili oluyor. Bu dönemden en çok bebekler, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar olumsuz etkilenebiliyor.” dedi.
Güzel havalar değerlendirilmeli
Mevsim
geçişleri ve kış döneminin özellikle okula yeni başlayan çocuklar için mikrop
ve bakterilerle tanışma dönemi olduğunu belirterek “Çocuklar bu dönemde başta
grip olmak üzere çeşitli bulaşıcı enfeksiyonlara yakalanabilir. Bu nedenle
hijyen kurallarına ve beslenmeye dikkat etmek gerekir. Çocuklarda el hijyenine
dikkat edilmelidir, özellikle yemeklerden önce ve sonra el yıkama alışkanlığı
kazandırılmalıdır. Meyve ve sebze ağırlıklı beslenmelerine özen gösterilmeli,
bunların hazırlanması sırasında hijyen kurallarına uyulmalıdır. İyi havalar
değerlendirilmeli, doğada ve parklarda daha fazla zaman geçirilmelidir” dedi.
Bu
dönemde hastalıkları önlemenin ilk şartı bağışıklık sisteminin
güçlendirilmesi. Bağışıklık
sisteminin güçlenmesinde ise probiyotik beslenme çok önemli...
“Tabiatın
gösterdiği kurallara uymazsak alerjiler ve diğer hastalıklar artacak. Çocuğun
özellikle normal doğumda tanıştığı bakteriler, bebeklikten itibaren çocuğun
sağlığını da yönetir. Bu bakterileri ne kadar sağlıkla karşılar ve korursak o
kadar sağlıklı kalırız. Çocuğun çok küçük yaşlardan itibaren fermente ürünlere
alıştırılması gerekir. Çocukları doğru yiyeceklere alıştırır ve market ürünlerine
girmezsek, her zaman doğru ürünleri tercih eder. İyi beyin gelişimi olduğu için
zeka puanı yüksek olur. Fermente yani içine bakteri karıştırılan tüm ürünler
iyidir. Bunlar, yoğurt, peynir, ev turşusu, şalgam ve boza fermente ürünlerdir
ve çok iyidir. Bir beslenme destek ürünü olan probiyotikler de fermente
ürünlere nazaran bağırsak mikroflorası için gerekli yüksek sayıda dost bakteri
içeriği ile vitaminlerden daha kıymetlidir ve antibiyotik kullanımı, diyet
değişikliği, enfeksiyonlar gibi dengenin bozulduğu durumlarda bağışıklığı
güçlendirir, sindirim sistemini düzene sokarak ishal, kabızlık, gaz gibi
sorunların giderilmesine yardımcı olur.”
“Bağırsaklar, sağlığın kumanda odası ve
ikinci beyindir”
Bağırsakların
sağlığın kumanda odası olduğunu ve aslında
ikinci beyin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yağcı, hastalıkların tedavisinde
kullanılan antibiyotiklerin de bağırsaktaki yararlı bakterileri de öldürdüğünü
belirterek antibiyotik kullanımı ile birlikte mutlaka probiyotik takviyesi
yapılması gerektiğini kaydetti. Prof.Dr. Yağcı, şöyle devam etti:
“Vücudumuzdaki
bakteri topluluğunu korumak çok önemlidir. Beslenme destek ürünü probiyotik
ilaçların kullanımından korkmamak gerekir. Çocuklara gereksiz yere antibiyotik
vererek çocuğun mikrobiyotasında katliam yapılıyor. Çünkü antibiyotikler
yararlı bakterileri de öldürüyor. Bu durumda sindirim düzenlemeye ve bağışıklık
güçlendirmeye yardımcı probiyotiklerden destek almak faydalıdır. Antibiyotik
kullananlar, bulaşıcı hastalıklara ya da enfeksiyonlara yakalanma riski
taşıyanlar bu ürünlerden özellikle kış döneminde yararlanabilir. Probiyotikler,
hayatın döngüsü içinde çok önemli bir yere sahiptir.”