Rol model olarak kimi seçti?

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Çocukta rol model önemli bir konu. Peki rol model seçimi nasıl gerçekleşiyor ve aileler bu konuya nasıl yaklaşmalı? Uzmanlara sorduk!

Hazırlayan: Gülru İncu



Çoğu anne-babanın zaman zaman aralarında tatlı bir çekişmeye neden olan konulardan biri çocuklarının huy olarak hangisine benzediği… Çocuğun annesini mi yoksa babasını mı kendine örnek aldığı, aile, eş-dost toplantılarında çokça gurur, biraz da şakayla karışık kıskançlıkla dile getirilir. Tabii bu konuda sosyokültürel faktörler, geleneksel ya da modern aile yapısı ve kişilerin eğitim düzeyi de önemli rol üstleniyor. Çocukta rol model seçimi hem çocuklar hem de ebeveynler için önemli bir konu. Uzmanlar, anne-babanın ve çocuğun yakın

çevresinin rol model seçiminde önemli bir yer tuttuğunu vurguluyor. Kendini yakın bulduğu, ilgi alanlarını paylaştığı ve başarılı gördüğü kişiler çocuğun gelişim yolculuğunda diğer kişilere oranla daha öncelikli. Ailelerin çocuklara örnek davranışlar sergilemesi de çocukların psikolojisi açısından büyük önem taşıyor. Emsey Hospital’dan Psikiyatri Uzmanı Dr. Orhan Karaca, çocukta rol model seçiminin bilinç dışı gelişen bir süreç olduğunu, bu sürecin çocuğun ‘Acaba hangisini rol model olarak seçsem?’ diye düşünüp, karar vererek belirlediği bir süreç olmadığını belirtiyor.



