Karışıp dolaşan saçlara son!





Johnson’s® baby “Işıldayan Parlaklık Serisi” ile şimdi de minik prenseslere banyo keyfi ve ışıl ışıl saçlar sunuyor. Johnson’s® baby “Işıldayan Parlaklık Serisi” güzel saçlı minik prenseslerin yeni tercihi olacak.“Işıldayan Parlaklık Serisi” ipek proteinleri ve argan yağı içeriyor; doğal ışıltılı parlaklık ve ipeksi yumuşaklık sağlayan şampuanın yanı sıra, saç kremi ve kolay tarama spreyi ile tam bir saç bakımı sunuyor.Saçın doğal parlaklığının artmasına, elektriklenmesinin azalmasına, ipeksi bir yumuşaklıkta kalmasına yardımcı olan seride;- Johnson’s® baby Işıldayan Parlaklık Serisi Şampuanı 300ml, 500ml ve 750ml- Johnson’s ® baby Işıldayan Parlaklık Serisi Saç Kremi 500ml- Johnson’s ® baby Işıldayan Parlaklık Serisi Kolay Tarama Spreyi 200ml bulunuyor.Alkol ve paraben içermeyen Johnson’s baby® şampuan çeşitleri banyoda çocukların vazgeçilmezi olacağa benziyor.