Onun sağlıklı beslenmesini sağlamak en doğal hakkınız ve hatta sorumluluğunuz. Ancak bu işi katı bir yaklaşımla sürdürmek uzun vadede pek de sonuç vermiyor.

Yazı: Ece Üremez

Hadi itiraf edin, az önce okuduklarınız tüm annelerin olduğu gibi sizin de başınızdan geçti. Abur cubura karşı başlatılan dünya savaşından en çok nasibini alanlar da çocuklar oldu. Yanlış anlaşılmasın, bu abur cubur kategorisine giren besinlere karşı bir övgü yazısı değil. Sadece şunu sorgulamak gerek; sizce de biraz abartmıyor muyuz?



Sağlıksız beslenme alışkanlıklarının neredeyse en tehlikelisi sayılan abur cubur tüketimini mercek altına aldık. Öncelikle onları doğru tanımlayabilmek adına ortak özelliklerine göz atmakta fayda var; besleyici öğe içermeyen, tuz-şeker oranı ile doymuş yağ ve trans yağ oranları da yüksek olan, içinde vitamin ya da mineral namına hiçbir şey barındırmayan, hiç posa içermeyen ve bir o kadar da katkı maddesi içeren tüm yiyecekler bu gruba aittir. Bir başka deyişle boş kalori deposu olan bu zararlı besinler obeziteden kansere, kalp hastalıklarından mide ve bağırsak sistemi sorunlarına kadar pek çok hastalığa da zemin hazırlıyor. Bu gerçekler karşısında çocuklar her ne kadar mısır gevreği ya da çikolata diye tuttursa da anne-babaların eli kolu kaçınılmaz olarak bağlı. Ancak son dönemde sağlıklı beslenme ile ilgili başlatılan bilinçlenme çalışmaları adeta bilinçsizliğe varacak derecede bilgiyle dolup taşmamıza neden oldu. Nihayetinde de dengeli beslenme konusu abartıldıkça abartılmış, amacından şaşmış yasaklar politikasına dönüştürüldü.

Yemek duygusal bir mesele

İşte tam bu noktada Psikolog Dr. Feyza Bayraktar şunları söylüyor: “Son dönemlerde ebeveynlerin en titizlendikleri konulardan biri çocuklarının sağlıklı beslenmesi. Yalnız bu konuda duydukları, okudukları tüm doğruları uygulama çabaları istedikleri sonuçları vermeyebiliyor. Bunun temel sebebi, yemenin sadece fiziksel bir ihtiyaç değil aynı zamanda duygusal ve sosyal bir ihtiyaç olduğu gerçeğini göz ardı etmeleri. Eğer yemek sadece fiziksel bir ihtiyaç olsaydı, bu kadar çeşitli yiyecek olmaz, insanlar bilim kurgu filmlerindeki gibi bir kapsülle besin ihtiyaçlarını giderebilirlerdi.”

Abur cuburun yerini doldurun

Aslında beslenme alışkanlıklarımıza dair hepimizin unuttuğu en önemli detay bu denilebilir; yemek yemenin yarattığı duygusal ve sosyal tatmin. Çocukları istedikleri atıştırmalıklardan tamamen mahrum bırakmak onları bu anlamda küçük mutluluklardan da uzaklaştırmak anlamına geliyor. Elbette size önerimiz, çocuk ne isterse vermeniz, her canı çektiğinde önüne bir kase cips sürmeniz değil. Şunu denemek gerek; yasak yiyecekler listesi hazırlamak yerine abur cubur muadili olabilecek besinlerin listesini oluşturmak ve hiç vermemek yerine belli aralıklarla belli ölçülerde vermek. Zira Dr. Feyza Bayraktarın da dediği gibi; “Çocuğa en sağlıklı besinleri vermeye çalışmak, bir çok yiyeceği yasaklamak çocuğun sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanması için yardımcı olmaktan çok yasaklanan yiyecekler için karşı konulmaz bir istek duymasına, kontrolsüzce ve gizlice yemesine sebep olabiliyor.” Yasaklar çoğu kez yasak olanı daha cazip kılmaktan başka işe yaramıyor. Siz çocuğunuzun şeker yemesini engelleyerek farkında olmadan onun daha çok şeker talep etmesine neden oluyorsunuz. Onun yerine şunu deneyebilirsiniz; hiç çikolata yedirmemek yerine haftada bir izin vermek.

Önce siz yapın

Bu noktada anne-babalara da önemli görevler düşüyor. Dengeli ve sağlıklı beslenmek öncelikle sizin kendi adınıza en büyük sorumluluğunuz... Çocuklarınız, sizi akşamları televizyon karşısında çeşit çeşit çikolata yerken gördüğünde inandırıcı olmanız ne yazık ki mümkün değil. Dr. Bayraktar da şunları önemle vurguluyor: “Çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak için öncelikle ebeveynlerin çocuğa beslenme alışkanlıkları konusunda rol model olması gerek. Ebeveynler kahvaltıyı atlarken, çocuğa zorla kahvaltı alışkanlığı kazandırmak ya da ona sebze yedirmeye çalışmak sonuç vermez. Belli yiyecekleri yasaklamak çocuğun o yiyecekleri tanımayacağı ve alışkanlık kazanmayacağı anlamına gelmez çünkü çocuk büyüdükçe arkadaş ortamında o yiyecekleri tatma fırsatı bulacak ve evde yasak olduğu için gizlice dışarıda kontrolsüzce yemeye başlayacaktır.”