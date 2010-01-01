Sağlıklı dişler için 10 kural

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Bebeğinizin ilk dişinin çıkması heyecan verici bir bekleyiştir. Kimi zaman da sancılı! Onun minik ve sevimli dişlerini korumak, bu konuda farkındalık yaratmak yine size düşüyor.

Yazı: Sinem Gürleyük/Bebeğimle Elele



1. İlk diş muayenesini bir yaşında yaptırın

İlk diş muayenesini bir yaşında yaptırın. Bu yaş grubunda, gece beslenmeleri devam ettiği için diş çürüğü oluşma riski oldukça yüksek. Gece beslenmesi, erken dönem çocukluk çağı çürüklerinin oluşmasını tetikliyor. Böyle bir durumun oluşmaması ve çürük gelişme risklerinin önüne geçmek için kontrollerini bir yaşından itibaren altı ayda bir yaptırın. Ağız ve diş bakımının bu kadar erken dönemde düzenli bir şekilde yapılması, hem sağlıklı dişlere sahip olmasını hem de ileride diş hekimi korkusu yaşamamasını sağlar.



2. Diş fırçalamayı bir yaşında öğretin

Bir yaşından itibaren diş fırçası ile tanıştırın. Eline vererek kullanması için onu teşvik edin. Ama unutmayın, çocukların el gelişimleri altı yaşına kadar dişlerin tüm yüzeylerini temizleyebilmek için yeterli değil. Bu nedenle altı yaşına kadar sizden yardım alarak dişlerini fırçalamalı. Diş fırçalama, sabah kahvaltı sonrası ve akşam yatmadan önce yapılmalı.



3. Altı yaşında diş ipi kullandırın

Süt dişlerinin dizilimi araları boşluklu şekilde. Bu nedenle tam bir ağız temizliği için diş ipine çoğu zaman gerek kalmıyor. Ama altı yaş dişleri sürerken, azı dişlerini hafif öne doğru ittirebildiğinden bu boşluklar yavaş yavaş kapanmaya başlıyor. Bu nedenle özellikle azı bölgesinde altı yaş civarında diş ipi kullanılmalı. Özellikle azı dişlerinin ara yüzlerinde diş çürükleri olan çocuklarda diş ipi kullanımı şart. Çünkü ara bölgeler yalnızca diş ipi kullanılarak temizlenebilir.



4. Yumuşak ve yapışkan besinleri sınırlayın

Ağız ve diş sağlığı için yalnızca dişlerinin fırçalanması yeterli değil; aynı zamanda gün içerisinde nasıl beslendiği de çok önemli. Çok yumuşak gıdalar ile beslenen, asitli içecekleri veya hazır meyve sularını fazla tüketen çocuklarda diş çürüklerinin oluşması kaçınılmaz. Şeker, çikolata, bisküvi, kurabiye gibi yapışkanlı yiyecekler de ciddi çürük riski oluşturuyor. Bunların tamamen yasaklanması mümkün olamadığından tüketme zamanları ile ilgili kurallar koymak (örneğin haftanın sadece belirli iki gününde tüketmek ve sadece ana öğün sonrasında tüketmek gibi), dişlerin göreceği zararı en aza indirebilir.



5. Serbest çikolata ya da şeker günü belirleyin

Çikolata tüketimini azaltın... Öğün sonrasında bir çikolata yemesine izin verebilirsiniz. Sonrasında ise dişlerini mutlaka fırçalayın. Çocukların bu tür gıdaları tüketmesi belli kurallara bağlanabilirse bu gıdaların çürüğe neden olma riskleri minimuma iner. Örneğin; biri hafta içi biri de hafta sonu olmak üzere, haftada iki gün çikolata veya şeker tüketimi için serbest günler olarak belirleyebilirsiniz. Ufaklık bu güne kendisi karar vermeli. Bu tarz küçük önlemlerle hem onun istediği yiyeceği tüketmesini sağlar hem de diş çürüklerine karşı önlem almış olursunuz.



