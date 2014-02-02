Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, 02 Şubat 2014 saat 15:00'de İş Sanat'ta!





Yazan: Grimm kardeşlerUyarlayan: Yavuz PekmanYönetmen: Işıl KasapoğluMüzik: Alper MaralDekor ve Kostüm: Hakan DündarKoreografi: Duygu GüngörIşık Tasarımı: Cem YılmazerYönetmen Yardımcısı: ZeynepSu KasapoğluOyuncular, Dansçılar ve Koro: Pamela Spence, Sibel Altan, Sarp Aydınoğlu, Sezin Bozacı, Merve Dağlı, Merve Dizdar, Özlem Durmaz, Öyküm Erdoğan, ZeynepSu Kasapoğlu, Serkan Keskin, Mustafa Kırantepe, Volkan Muzaffer Sarıöz, Yavuz Pekman, Uğur Senkeri, Mehmet Şeker, Sabahattin YakutBir masalımız var size. Hem küçüklere, hem büyüklere; ne küçük, ne büyük, masal dinlemeyi sevenlere! Zaten masal dinlemeyi bıraktığı için yaşlanmaz mı insan? Bir varmış, bir yokmuş, bir olmamış, bir olmuş; masal bilmeyen kişi olur muymuş? Bir masalımız var size. Dinleyin eğlenin diye, izleyin düşünün diye, seyredin neşelenin diye…Bir oyunumuz var size. Hem bilenlere, hem bilmeyenlere; bildiğini bir daha öğrenmek isteyenlere! Zaten öğrenmeyi bıraktığı için yaşlanmaz mı insan? Biri güçmüş, biri kuşmuş, biri düşmüş, biri koşmuş; oyun oynamayan kişi olur muymuş? Bir oyunumuz var size. Gelin siz de bizimle oynayın diye, oynayın kendinizi bulun, oynayın birbirinizi sevin diye…Bir öykümüz var size. Pamuk Prenses’in öyküsü; hemen üzülmeyin çok dinledim onu diye! Zaten bildiğini sandığı için yaşlanmaz mı insan? Biri hizmetçi, öbürü ece, biri dev, diğeri cüce; öykü okumayan kişi olur muymuş? Öykü olmadan nasıl sıkıcı hayat, müzik olmadan yaşam ne kadar bayat; bir öykümüz var size, gelin birlikte izleyelim bütün çirkinliklere inat…aman pamuk aman amanneler getirir insana zamankorkma hiç yitirme umudunuyeter ki güçlü ol yeter ki inankendine inanırsa kazanır insan