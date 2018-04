Şirinler Live On Stage Müzikali 22-25 Ekim tarihlerinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde!





Evrim Akın’ın Şirine’yi, Aydın Kurtoğlu’nun Somurtkan Şirin’i seslendirdiği Şirinler Live on Stage dekorasyonu ve muhteşem müzikleriyle İstanbullulara özel bir deneyim yaşatacak.Şirinler’in yaratıcısı Peyo’nun kızı, IMPS’in Başkanı ve CEO’su Véronique Culliford yaptığı açıklamada; "Şirinler Live on Stage'in İstanbul'da sahnelenecek olması müthiş bir haber. Dubai'deki Premiere gerçekten inanılmazdı, oyuncuların yeteneklerinden ve tümüyle Show'un kalitesinden çok etkinlendim. İzleyiciler hikâyenin büyüsüne kendilerini kaptırıp gidecekler, bu da tam babamın küçük Şirinleri’ni görmek istediği yer." dedi.Show ile ilgili bilgi veren Vitamin Marketing Yönetici Ortağı Merve Berker, Şirinler Live On Stage Müzikali’nin dünya turu kapsamında Singapur’dan sonraki durağının Türkiye olacağını belirterek müzikalin muhteşem sahne şovları ve eğlenceli müzikleriyle İstanbullu çocuklara ve çocukluğunda iyi çocuk olup Şirinler’i görebilen herkese unutulmaz anlar yaşatacağını söyledi. Berker; “Her Şirin karakterinin içinde kendinizden bir parça bulabileceğiniz 7’den 70’e herkese hitap eden; Şirinler Live On Stage’de; Şirin Baba, Şirine, Somurtkan Şirin, Güçlü Şirin, Süslü Şirin ve Gözlüklü Şirin karakterleriyle siz de çocuklarınızla çocuk olacaksınız” dedi.Her yaştan izleyicisine neşe dolu bir gün vaat eden Şirinler Live On Stage; heyecan dolu maceraları dünya turu kapsamında Türkiye'ye gelecek 28 kişiden oluşan profesyonel bir ekip ile sahneye konuluyor. Şovun en önemli özelliği ise seyircisine interaktif bir deneyim sağlayacak sahne düzeni.Şirinler’in heyecan, macera ve eğlence dolu dünyası 22-25 Ekim tarihlerinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sahne alacak. Performans biletleri ise Biletix’te satışa sunuluyor.