Sofrada zorla güzellik olmuyor

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Siz de "çocuğum yemek yemiyor" diyen annelerdenseniz, yeme bozuklukları üzerine çalışan Uzman Psikolog Feyza Bayraktar'ın önerilerine göz atın!

Özellikle okul öncesi çağdaki çocuklar belli başlı yiyecekleri tüketirken, diğerlerine karşı çok katı bir direniş gösterebiliyor yani seçici yeme davranışı sergileyebiliyor. Ancak hem öğrenilmişlikler hem de çevre baskısı aileleri bu konuda aşırı hassaslaştırıyor. Ancak yemek savaşında galip gelen taraf aslında hiçbir zaman anne-baba olmuyor. Bu mücadelede yapılan yanlışları ve yapılması gerekenleri Uzman Psikolog Feyza Bayraktar’a sorduk.



BU HATAYA DÜŞMEYİN!

Yemek yemek insanın hayatta kalması için gerekli…. Özellikle de çocuklar için yemek bedensel gelişimlerini tamamlamaları açısından çok önemli. Yalnız, hiçbir çocuk kendisini açlıktan öldürmez. Her canlının temel hayatta kalma güdüsü olduğu için yaşamak için yemek yiyecektir. Bu tamamen yaştan bağımsız bir durum ve dolayısıyla çocuklar aç olduklarında, gereksinim duyduklarında yemek yiyor. Yalnız anne ve babalar çocuk yemek yemediği zaman onun açlıktan öleceğine ya da yeterince gelişemeyeceğine inandıkları için ona zorla yemek yedirmeye çalışıyorlar, bu da en büyük yanlış oluyor. Çünkü çocuk psikolojik olarak da beslenmeye ihtiyaç duyuyor ve bir çocuğa zorla yemek yedirmeye çalışmak onu psikolojik olarak olumsuz etkiliyor. Türk kültüründe, çok yemek sağlıklı olmanın bir simgesi ve hala birçok yörede gürbüz çocuk sağlıklı çocuk olarak algılanıyor. Oysa çocuğa ihtiyacından fazla yemek vermek ileri yaşlarda yeme bozuklukları, kilo problemleri ve obeziteye sebep olabiliyor.



BAZI ÇOCUKLAR YEMEK YEMEYİ NEDEN REDDEDİYOR?

Çocuğun yemek yememesinin birçok sebebi olabilir. Bunlardan bir tanesi kaygıdır. Çocuk eğer kaygılı ve üzgünse yemek yemeyi reddediyor. Bazı çocuklar duygularını dışa vuramıyorlar ve yemek onun bir anlamda kendisini duygusal olarak ifade etme yöntemi oluyor. Yeni tatlar denemeye karşı önyargısı olan çocuklar da normalde yediği yiyeceklerin dışına çıkmak istemeyebiliyor. Bunu da aslında çocuğun kaygılı bir yapısı olduğuna dair işaretlerden bir tanesi olarak kabul etmek gerekiyor. Çocuğun yemek yemeyi reddetmesinin diğer bir sebebi de çocuğun anne ve babasını yemekle kontrol etme çabası oluyor. Kendisini bir birey olarak göstermeye çalışan çocuk yemek yemeyi reddederek aslında kontrolü eline alabileceğini göstermeye çalışıyor. Özellikle anne ve babanın kendisinin yemek yememesi konusunda hassas olduğunu fark eden çocuk istediklerini yaptırmak için yemek yemiyor. Birçok anne ve baba çocuğa yemeğini yediğinde ödül verecekleri konusunda vaatlerde bulunuyor. Dolayısıyla çocuk bazen o ödüle ulaşmak için de yemek yemeyi reddedebiliyor. Eğer çocuk bir yemeği yediği zaman hastalandıysa veya boğazına bir şey kaçıp boğulma korkusu yaşadıysa yemeklere karşı fobi geliştirebiliyor ve yemeği reddedebiliyor. Bu durum genelde diğerlerine göre daha nadir gözlemleniyor.

