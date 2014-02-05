Sömestir eğlenceniz Elele’den!

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Sömestir keyfini katlayın, Elele’nin sürpriz fırsatıyla çocuğunuzla birlikte eğlenceli etkinliklerin tadını çıkarın!

Fırsat 1!

7 kişiye Winx Club Konser Bileti



Elele, sizleri yarı yıl tatilinin en eğlenceli konserine davet ediyor! Winx Club’ın kahramanları Bloom ve beş arkadaşı Stella, Flora, Tecna, Miusa ve Layla bu kez hayranlarına bir konser veriyor, hem de canlı... Her zaman zarif ve romantik olan 6 Winx perisi sahnede muhteşem rock yıldızlarına dönüşecek.



Katılmak için…

Twitter’dan @EleleDergisi’ni takip edin, 28 Ocak günü saat 17.00’de soracağımız soruyu bekleyin! Doğru yanıtı @eleledergisi #elelewinx hashtagiyle paylaşın! Doğru yanıtı veren ilk 7 kişi bizden çift kişilik bilet kazanacak.





* Biletleri 5 Şubat Çarşamba günü, etkinlik saatinden 1 saat önce Trump Kültür ve Gösteri Merkezi gişesinden alabilirsiniz.



Winx Club Konseri

Tarih: 5 Şubat 2014

Saat: 17.00

Yer: Trump Kültür ve Gösteri Merkezi



