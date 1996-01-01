SSM Çocuk Atölyeleri

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Çocuğunuzu yaşayan en önemli çağdaş sanatçılardan Anish Kapoor'un sanatıyla tanıştırmaya ne dersiniz?

SSM, Akbank’ın 65. yılı dolayısıyla sponsorluğunu üstlendiği “Anish Kapoor İstanbul’da” sergisi kapsamında, çocukları, yaşayan en önemli çağdaş sanatçılardan Anish Kapoor'un sanatıyla tanıştırıyor. Çocuklar, SSM Çocuk Atölyeleri’nde Anish Kapoor’un sanat felsefesini öğrenecekleri deneysel eğitimlere katılacak. Atölyelerde soyut figür ve hafif algısı yaratan ağır obje kavramlarını eğlenceli oyunlarla öğrenmenin yanı sıra Anish Kapoor'un kullandığı pigment, balmumu, mermer gibi malzemeleri yakından tanıyacaklar. İşte atölyeler ve tarihleri…



TAŞ AĞIR MIDIR?

Tarih: 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 Kasım

Saat: 10.00-15.00

Yaş Grubu: 1996-2008

Anish Kapoor'un eserlerinde yaratmaya çalıştığı ağır, hafif, boşluklu ve soyut olma algılarını çocukların da duyumsamalarını sağlayacak üç boyutlu çalışmalar yapılacak.



