SSM Çocuk Atölyeleri

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SSM Çocuk Eğitimleri Eylül ayında da devam ediyor...

S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), “Tanzimattan Cumhuriyete Türk Resmi” sergisi kapsamında 02-21 Eylül tarihleri arasında çocuk atölyeleri gerçekleştiriyor. Çocuklar, Türk Resim Ustalarının İzinde atölyesinde; Türk resim sanatının önce Batıya, sonra da Osmanlı topraklarına yaptığı yolculuğa eşlik ediyor. Türk ressamlarını tanıyor; peyzaj, natürmort, portre, izlenimcilik gibi kavramlar konusunda farkındalık geliştiriyor. Osman Hamdi Bey’le İstanbul meaânlarındaki ayrıntıları keşfediyor, Hoca Ali Rıza’nın tablolarındaki İstanbul manzaralarını seyre dalıp kendi manzaralarını resmediyor. Fikret Mualla ile saf renklerin peşine düşüp, Çallı ile özgür fırça izleri bıraktığı tablolar yaratıyor, Şeker Ahmed Paşa ve Süleyman Seyyid gibi natürmortlar yapıyor.

Atölyelere katılım ücretsiz.