Tatil ama nerede?

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Çocukla yaz tatili programı yapmayı gözünüzde büyütmeyin. Önemli olan ne istediğinize karar vermek, rotanızı ona göre çizmek. Henüz program yapmadıysanız önerilerimize göz atın.

Yazı: Burçin Öztınaz



Bilgisayarlardan, tabletlerden uzak, ailecek bir arada ve sadece birbirinizle ilgileneceğiniz bir tatil hepinize çok iyi gelecek.Ara verdiğiniz her alışkanlık nasıl olsa şehirde sizi bekliyor olacak.



Birlikte keşfedelim

Amaç

Çocuğunuzla birlikte şehrin sadece karmaşasını değil, alışkanlıklarını ve hızını da geride bırakıp tamamen doğayla iç içe, sakin ve huzurlu bir tatil...



Size göre olmayabilir de

“Çocuğum çadırda uyuyamaz, yatağı rahat olsun”, “Yılda bir hafta tatilim var, onda da yemek yapmakla uğraşamam”, “İnternet benim için şart” gibi cümleler size tanıdık geliyorsa, ne kendi keyfinizi kaçırın ne de diğerlerinin!



+’ları

Bu çocuğunuz için de, sizin için de harika bir deneyim olabilir. Tabletlerin, oyun konsollarının, bilgisayarın olmadığı bir tatilden söz ediyoruz. Kendi ekmeğinizi yapmayı deneyebilir, zeytinleri dalından toplayabilir, bağ bozumuna katılabilir, kamp ateşinin etrafında keyifli sohbetlerle birbirinizin hiç bilmediğiniz yönlerini keşfedebilir, tatilden tüm negatif enerjinizi geride bırakıp dönebilirsiniz.



Nereye gidebilirsiniz?

» 20 Ağustos-5 Eylül 2015 tarihlerinde Bozcaada’da düzenlenen ‘Seramik Eller’ kampına mutlaka göz atın! Kampın son günündeki bağ bozumu için bile değer!

» 21-27 Haziran 2015 Kaçkarlar’da yapılan ‘Bulutların Üzerinde Koşan Çocuklar Kampı’nda farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz.

» Fethiye’deki Pastoral Vadi Organik Tarım ve Ekolojik Yaşam Çiftliği’nde düzenlenen ‘Doğada Oyun ve Sanat Kampı’na 7-9 yaş arasındaki çocuğunuzla 5-11 Temmuz 2015 tarihlerinde katılabilirsiniz. Bilgi ve daha fazlası için göz atın.

kampagidelimmibaba.com

cizgicocukatolyesi.com

dedetepe.org



