Teknoloji, müzik ve sanat

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Teknoloji, müzik ve sanatı bir arada sunan “Odada Dört Mevsim”, miniklerin hayal gücünü geliştirerek keyif dolu bir tiyatro deneyim sunuyor.

BKM ve İMAJ ortak kuruluşu olan Kelebek Yapım’ın sahneye koyduğu “Odada Dört Mevsim” isimli müzikli çocuk oyunu, 28 Eylül’de BKM’de minik sanatseverler için ilk perdesini açıyor.

Çocuk klasikleriyle tanınan Neşe Türkeş’in yazdığı ve Okan Yahşi’nin yönettiği “Odada Dört Mevsim” ile bir odanın içine Vivaldi’nin dört mevsimini sığdıran oyun, çocukların keşfedilmeye hazır, büyülü dünyalarının kapısını açıyor. Odasında nasıl vakit geçireceğini bilmeden sıkılan Bora’nın, yardımına koşan bilge sinek Bay Cızbız ile arasında geçen hikayeleri konu alan “Odada Dört Mevsim”, Vivaldi’nin eşsiz müzikleriyle miniklerin hem gözlerine hem de kulaklarına hitap ederek büyük ilgi çekiyor.