Tembel çocuklarda romatizma şüphesi

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Okul başarısı düşük olunca bu çocuk veya gençlere 'tembel' damgası vuruluyor. Tembel olduğu düşünülenler kişilerde fibromiyalji sendromu olabilir...

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Erbil Dursun, "Okul başarısı düşük olunca bu çocuk veya gençlere 'tembel' damgası vuruluyor. Tembel olduğu düşünülenler kişilerde fibromiyalji (yumuşak doku romatizması) sendromu olabilir" dedi.



Dursun, yaptığı açıklamada, çocuk ve gençlerde fibromiyalji sendromu görüldüğünü anlatarak, bu durumun vücutta yaygın ağrı ve yorgunlukla karakterize olan ve sık görülen bir yumuşak doku romatizması olduğunu belirtti.



Bu hastalığın nedeninin kesin olarak bilinemediğini ifade eden Dursun, fibromiyalji sendromuyla ilgili olarak beyinde ve kanda bazı hormonlarda azalma ve artış olduğunu kaydetti.



Prof. Dr. Dursun, bu konuda genetik geçişler üzerinde çalışmalar yapıldığını belirterek, "Sıklıkla erişkin yaşlarda (35-60 yaş) görülmekte olup kadınlarda, erkeklere oranla 9 kat daha sıktır. Daha çok orta yaştan itibaren kadınlarda görülen bir hastalık olarak geçse de gençlerde de bu hastalığınn sıklıkla görülebileceği yapılan çalışmalarla anlaşılıyor. Erişkin ve gençlik

fibromiyaljisinde karakteristik bulgular arasında, yaygın kas-iskelet sistemi ağrıları, yorgunluk, uyku bozuklukları ve duygudurum bozuklukları bulunuyor" diye konuştu.



Fibromiyalji sendromunun gençlik veya ergenlikte okul başarısı, fiziksel ve sosyal hayatta birçok yetersizliğe neden olduğuna dikkati çeken Dursun, "Okul başarısı düşük olunca bu çocuk veya gençlere 'tembel' damgası vuruluyor. Tembel olduğu düşünülenler kişilerde fibromiyalji sendromu olabilir. Bu yüzden gençlerde fibromiyalji sendromuna dikkat etmek, varsa tanıyı koyabilmek ve gerektiği şekillerde tedavi etmek gerekiyor. Tedavide ilaç tedavileri ve özelikle aerobik egzersizler çok önemli rol oynuyor. Bunun dışında bilişsel davranış terapileriyle ilgili de olumlu sonuçlar bildiriliyor" ifadesini kullandı.



(AA)