Yaşanan terör olayları başta çocuklar olmak üzere tüm toplumu derinden etkiliyor. Psikolog Mustafa Varol Yorulmaz yaşanan terör olaylarının etkisinin çocuklarla doğru ve yapılandırılmış bir iletişim süreci kurarak en az hasarla atlatılabileceği çağrısında bulundu.

Psycase Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık’tan Psikolog Mustafa Varol Yorulmaz, “Yaşanan olaylar ne kadar sarsıcı ve örseleyici olursa olsun, yerinde ve yapılandırılmış bir etkileşim süreci, çocuklarımızın deneyimlediği bu yaşantıları minimum hasarla atlatmalarını sağlayacaktır” açıklamasını yaptı.

Çocuğunuzun sormuş olduğu tüm soruları sade ve basit bir dil kullanarak dürüst bir şekilde yanıtlamanızın faydalı olacağını söyleyen Yorulmaz “Çocuğunuzun sorduğu kadarıyla bilgi ve açıklama göstermeye gayret edin. İyi niyetle yapılmış olan detaylı açıklamalar onların kafasını daha da karıştırmaktan başka bir işe yaramaz” dedi.

Psikolog Mustafa Varol Yorulmaz, ebeveynlere şu tavsiyelerde bulundu:

- Gündelik yaşam rutininizi bozmayın!

Gündelik yaşam rutininizi bozmamaya gayret gösterin. Çünkü rutinin bozulmaması, çocuğunuz için işlerin yolunda gittiğine dair bir göstergedir.

- Yaşanan olayları nereden öğrendiğine dikkat edin!

Çocuğunuzun yaşanan benzer türdeki bu olayları kontrolünüz dışındaki herhangi bir kitle iletişim aracından öğrenmemesi için çaba sarf edin. Çünkü oralarda kullanılan ifade ve dil çocuğunuzun yaşına uygun olmayabilir.

- Güvende olduğunu hissettirin!

Çocuğunuz aynı soruları sıklıkla tekrar tekrar sorabilir. Bu durum aslında, onun kendisini tekrardan güvende hissedebilmesinin bir yoludur. Sizlerin birer ebeveyn olarak cevapladığınız soruların onu rahatlatıp, size karşı güven duyduğunu gösterir.

- Okulda öğretmeninin olayları nasıl aktardığından haberdar olun!

Olaylar anlatılırken, sorular cevaplanırken aynı dil ve ifadenin kullanılıyor olması oldukça önemlidir. Aktarımdaki farklılıklar, çocuğunuzun tedirginliğini arttırmaktan başka bir işe yaramaz.

Üstüne gitmeyin

Çocuğunuz konuyla alakalı birtakım sorular sorduktan sonra sessizleşirse onu rahatsız etmeyin ancak iletişim kanallarınızı da açık tutmaya devam edin. Bu konu hakkında konuşmak isterse zaten size geri gelecektir.

Olaylar karşısında sergilediğiniz davranışları gözden geçirin!

Patlayan bir bomba, küçük bir çocuk için pek bir anlam ifade etmez. Çocuk, ailesine bakar ve onlar sakin ise, durumun kontrol altında olduğunu anlarlar. Yani sizlerin şahit olduğu şeylerin sizi ne kadar etkilediğini ve nasıl davranışlar sergilediğinizi gözden geçirmeniz oldukça önemlidir.



