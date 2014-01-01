Trend ve stil sahibi çocuklar

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L’asticot 2014 ilkbahar/yaz koleksiyonu ile çocuğunuza renkli ve neşeli bir stil yaratabilirsiniz.

0-24 ay arası bebekler ve 2-8 yaş arası çocuklar için tasarlanan ve bir İsviçre markası olan L’asticot, konfor, kalite ve şıklığı bir arada sunuyor. Swiss Ethical Design konsepti ile ön plana çıkan L’asticot; tekstil ürünlerinde insan sağlığına ve çevreye zararlı kimyasal ve toksik madde kullanmayan firmalara verilen uluslararası Oeko-Tex 100 standart sertifikasına sahip.

L’asticot’nun yeni koleksiyonuna www.boobo.com.tr‘den ulaşabilirsiniz.