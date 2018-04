Türk Psikologlar Derneği'nden uyarı

Türk Psikologlar Derneği, “cocuklarduydu” etiketiyle yaptığı duyuruda, çocukları şiddet içeren olaylardan koruma çağrısı yaptı.

11 Ekim’de siteye eklenen yazıda, çocukları şiddet içerikli yayınlardan korumak için büyüklerin yapmaları gerekenler şöyle sıralandı:

* İnternet ve sosyal medya araçları kullanan çocukların neleri izlediği düzenli takip edilmeli.

* Şiddet içeren ve yaşlarına uygun olmayan oyun ve programların çocukların yıllarca hatırlayıp etkileri altırda kalmasına sebep olabileceği unutulmamalı.

* Şiddet içerikli yayınları herhangi bir şekilde izlemişlerse bu olaylar hakkındaki duygu ve düşünceleri sorulmalı. Zorlamadan konuşmaya teşvik edilmeli.

* Yetişkinler çocuklarına açıklamalar yaparken soyut kavramlardan olabildiğince kaçınmalı, basit ve anlaşılır ifadeler kullanmalı.

* Çocuklar olaylardan etkilendiklerini bazen sözlerle ifade etmeyebilir ve endişelerini büyüklerle paylaşmayabilirler. Ebeveynler çocukların davranışları, oyunları ve resimlerine dikkat ederek bu olaylara nasıl anlam verdiklerini öğrenmeye çalışabilirler.

* Çocuklara her zaman akıllarına gelen soruları ebeveynlerine sorabilecekleri ve endişelerini paylaşabilecekleri belirtilmeli. Çocuklar tekrar tekrar sorular sorarlar bunlar sabırla, sakinlikle cevaplandırılmalı. Güven uyandıracak ve yaşlarına uygun cümleler kurulmalı.



Bu belirtilere dikkat edin

Aşağıdaki belirtileri görürseniz bir çocuk ruh sağlığı uzmanından destek almaktan kaçınmayın:

* Aşırı korkular (gece kabusları, anne ve babadan ayrılmada yoğun endişe vs.),

* Uyku ve yemede bozukluk,

* Üzgün ve endişeli ruh hali,

* İsteksiz ve normal aktivitelere olan ilgide azalma,

* Dikkatin bozulması ve okulda başarısızlıklar,

* Vücutla ilgili ağrı ve endişelerin fiziksel bir sebep olmadan artması,

* Çabuk sinirlenme ve aşırı kızgınlık,

* Tuvalet alışkanlıklarında gerileme (alt ıslatma vs.).