Ünlü annelerin kardeş kıskançlığına çözümü!

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Birden fazla çocuk sahibi olan ünlüler ilk çocuklarının kıskançlık sorunlarını bakın nasıl çözmüş!

Magazin dünyasında birden fazla çocuk sahibi olan annelerin sayısı oldukça fazla. Ünlü annelerin de büyük çoğunluğu, ilk çocuklarının kendilerinden sonra gelen kardeşlerini kıskandığını söylüyorlar. Bir kısmı pedagoga danışarak durumu çözmüş, bir kısmı ise kendi uyguladığı geleneksel yöntemlerle. İşte ünlü anneler ve ilk çocuklarının kıskançlıklarıyla başa çıkma yöntemleri!

Yazı: Nuriye Kırma / Murat Tamay - Hafta Sonu

Gülben Ergen

‘İkizleri Atlas uyuduğunda sevebiliyordum’

Mustafa Erdoğan ile sekiz yıl evli kalan şarkıcı Gülben Ergen’in bu evlilikten Atlas (6), Ares (3) ve Güney (3) adlarında üç oğlu oldu. İkizler Ares ve Güney doğduktan sonra Atlas’ın bu durumu çok da iyi karşılamadığını söyleyen Ergen, şu yorumu yaptı: “İkizler doğduktan sonra büyük oğlum Atlas kıskançlık krizleri geçirdi. Şaşırtıcı kıskançlıklar yapmaya başlamıştı. O dönem kendince bunalıma girdi. O sevinsin diye baş başa Disneyland’a gitmiştik. Sürekli beraber yattık, ikizlerimi de ancak Atlas yattıktan sonra sevebildim.”

