UV korumalı yüzücü gözlüğü

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Çocuk su ürünleri markası Zoggs, hem ilginç tasarımları hem de sağlıklı ürünleriyle yaz aylarının vazgeçilmezi olmaya aday!

20 yıldır çocuklara eğlendirerek yüzmeyi öğretirken aynı zamanda ürün güvenliğini de en üst kademede tutmayı amaçlayan Zoggs, deniz gözlükleri, simitler, kolluklar ve su oyuncaklarından oluşan geniş bir ürün yelpazesine sahip. Çocukların, suyla ne kadar erken tanışırsa o kadar kendine güvenli ve rahat olacağına inanan, bu nedenle ürünleri ailelerin uygun ürünü seçmeleri için yaş gruplarına göre ayıran ve kategorize eden, Harrods, Jonh Lewis gibi seçkin noktalarda satılan Zoggs şimdiye kadar birbirinden ilginç tasarımlara imza atmış. Yüzücü gözlüklerinde ilk defa UV koruma uygulayan, 0-6 yaş arası bebek/çocuklar için yüzücü gözlükleri tasarlayan marka onları eğlendirerek yüzme tekniklerini geliştirebilecekleri 4 farklı kategorideki ürünleriyle yaz aylarının vazgeçilmezi olmaya hazırlanıyor.