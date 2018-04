Üvey anne misiniz?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Boşanma oranlarının her geçen yıl artıyor olması, bir gerçeği daha ortaya çıkarıyor; yeni bir ilişki yaşayan anne ya da babanın hayatına ‘üvey’ kelimesi girebiliyor. Her ne kadar endişeleri beraberinde getirse de, aslında günümüzde son derece sık karşılaşılan ve hayatımızın içinden bir durum üvey annelik-babalık ve üvey çocuk sahibi olmak... Çocuğun ve tabii ki ikili ilişkinin, olası yaşanabilecek huzursuzluklardan etkilenmemesi ise belki de en önemli detay.

Yazı: Sinem Gürleyük/Bebeğimle Elele



Üvey anne ya da üvey baba… Aklımızda beliren, filmlerde gördüğümüz o korkunç sahneleri geride bıraksak bile hala çocuklarla üvey ebeveynlerin ya da üvey ebeveynle öz anne ya da babanın psikolojik çekişmeleri devam ediyor. Her ne kadar medeniyet çerçevesine taşınmış olsa bile, durum çoğu zaman çocukların altından kalkamayacağı psikolojik baskılara dönüşebiliyor. Bir gün arkadaşlarımla sohbet ederken, gruptan birinin kocasının önceki eşinden olan kızı da bize katıldı. Dokuz yaşındaki kız, pek çekingen, yaşıtlarıyla çok iletişim kuramayan biriydi. Bütün gün sessiz sakin yanımızda durdu. Onu konuşturan tek şey saat başı öz annesinden aldığı telefonlar oldu. “Yemekte köfte, patates yedim”, “Hayır havuza girmiyorum”, “İyiyim”, “Karnım aç değil” gibi cümleler her telefonda, tekrarlandı.

Anne sürekli arayarak kızını kontrol ediyordu. Bu durum üvey ebeveyni kızdırıp hem kıza hem de öz anneye biraz sinirlenmesine neden oluyordu. Arkadaşıma neden böyle hissettiğini sorduğumdaysa, “Annesi çocuk bize her geldiğinde kızını arayarak saat başı kontrol ediyor. Sanki ben kıza burada işkence uyguluyorum ya da kızı aç bırakıyorum. Bu durum beni gerçekten sinir ediyor. O yüzden kızın gelmesini istemiyorum bize” dedi. “Ama çocuğun bunda ne günahı var?” dememe kalmadan “Artık o büyük bir kız, eve gittiğinde onu kontrol etmemesi gerektiğini annesine anlatabilir ama yapmıyor. Çünkü o da benden çok hoşlanmıyor hatta çoğu zaman olmadık şikayetlerde bile bulunabiliyor” dedi. Bunun üzerine aklımın bir köşesine kazıdım; eğer bir gün çocuğum olur ve onu üvey ebeveynin evine göndermek zorunda kalırsam bir kereden fazla aramayacağım! Tabii bunu söylemek bana kolay! Konuyu uzmanlara danışmaya karar verdim. Memorial Ataşehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikolojisi Bölümü'nden Uzman Psikolog Özge Merve Türk ve Emsey Hospital Psikiyatri Uzmanı Dr. Orhan Karaca’nın kapısını çaldık. İki uzmanın da ortak görüşü, çocuğa hissettirmeden bu kontrollerin yapılması ve ebeveynlerin bu konuları kendi aralarında çözmeleri. Diğer önerilerini ise şöyle sıralıyorlar...