Uzun eğitim miyop yapıyor!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Eğitim süresi uzadıkça miyop riski de artıyor.

Alman bilim adamlarının araştırması, eğitim süresi ve miyopinin (uzağı görememe) bağlantılı olabileceğini gösterdi.



Mayence Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırmasına, 35-74 yaşlarında miyop 4 bin 658 kişi katıldı. Yüksek öğrenim görenlerde miyopi riskinin daha fazla olduğu ortaya çıkaran araştırma, ayrıca, eğitim süresine eklenen her yılın miyopi riskini daha da artırdığını gösterdi.



Kısa süre önce Danimarka ve Asya'da çocuklar ile yetişkinlerin katılımıyla yapılan diğer çalışmalar, gün ışığında geçirilen vakit ne kadar fazlaysa miyopi riskinin ya da derecesinin o kadar azaldığını ortaya koymuştu. Bilim adamları, miyop riskini azaltmak için gençlerin dışarıda daha çok vakit geçirmelerini tavsiye ediyor.



Araştırmanın sonuçları "American Academy of Ophthalmology" dergisinde yayımlandı.