Voleybol'un minik yıldızları

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Gökhan Edman Akademi, voleybol dalında genç, yıldız, küçük ve minik takımlar kurarak alt yapıdan oyuncu yetiştiriyor.

Gökhan Edman Akademi, voleybol sporuna profesyonel ve başarılı milli oyuncular yetiştirmek için çocuklara voleybol eğitimi veriyor. Antrenmanlar haftanın iki günü Filiz Uludağ ve ekibi tarafından yapılıyor. GE Akademi’de 7 yaş üstü yaş grubu için takımlar kurularak alt yapıdan yetiştirilen sporcular, İstanbul Voleybol Ligi’ne katılma şansı elde edebiliyor. 4-7 yaş arası çocuklar için de temel spor eğitimi programı sunan akademi, oyun ve fiziksel etkinlikler yolu ile çocukların sağlıklı yaşam becerileri edinmelerini ve yeteneklerine uygun spor dalına yönelmelerini sağlıyor.

