Yabancı dile yabancı kalmasın!

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Çocuklarının geleceğini düşünen ve daha doğmadan eğitim programlarını ilmek ilmek planlayan yeni nesil ebeveynler, yabancı dil konusunda da hassas. Uzmanlar ise, çocuklara ikinci bir dil öğretmek için en uygun zamanın, ana dilin edinilmeye başlandığı zaman olduğunu söylüyor.

Türkiye’deki dil bilme oranı yalnızca yüzde 0.7! Yabancı dil konusunda Avrupa’da sonuncuyuz, 44 ülke içinde ise 43’üncü sıradayız. Bizden sonra Kırgızistan geliyor. Bunun en önemli nedeni yabancı dil eğitimine çok geç başlıyor olmamız. “Oysa ikinci ana dili edinmenin en doğru yolu, bebeklik çağında öğrenmektir” diyor Helen Doron Türkiye Genel Müdürü Bora Gündüzyeli. Helen Doron erken yabancı dil öğrenme yönteminde, üç aylıktan 12 yaşına kadar olan çocuklar, İngilizce konuşmayı kendi ana dillerini öğrenir gibi, doğal ve kolay yöntemlerle öğrenebiliyor.



“TÜRKİYE’DE GEÇ KALINIYOR”

Türkiye’de dil eğitimine ne yazık ki çok geç başlandığını ifade eden Gündüzyeli; “İki ana dil edinmenin en doğru yolu bebeklik çağında öğrenmektir. Biz bu nedenle EFINST Dil Okulları ile el ele vererek, Türkiye’de önemli bir eksiklik olarak gördüğümüz okul öncesi İngilizce öğrenimine katkıda bulunmak istedik. Helen Doron metodolojisiyle, üç aylıktan 12 yaşa kadar olan çocuklara İngilizce öğretmeye başladık” diyor. Çocukların yabancı dil öğrenme konusunda anne babaların dikkat etmesi gerektiği detaylara gelince...

• İki ana dil edinmenin en doğru yolu bebeklik çağında öğrenmektir. Çocukların, dil eğitimine dönük algı yeteneklerinin en güçlü olduğu altı aylıktan yedi yaşına kadar geçen süre zarfı içerisinde ‘Erken Yabancı Dil’ ile tanışmalarını sağlamak gerekiyor.

• Bebek, ana dilini doğduğu gün öğrenmeye başlıyor. Önce sesleri duyuyor, fakat anlamıyor. Bebeğin daha önce bir anlam vermeden duyduğu sesler anne-babanın hareketleriyle öpme, sevme, kucaklamada kullanılan seslerle anlam kazanıyor. Helen Doron yöntemi, dil öğrenimindeki bu doğal öğrenme yöntemini takip ediyor ve uyguluyor. Bu metotta çocuk, özel olarak hazırlanmış oyunlar, aktiviteler ve orijinal şarkılarla daha önce duyduğu seslerin anlamlarını öğreniyor. Bu nedenle bu yaşlardaki çocuklar için aslında ‘öğrenmek’ yerine ‘edinmek’ terimi kullanılıyor; çünkü çocuklar bu yaşlarda bu bilgileri ‘ediniyorlar’.



DÖRT DİL BİLE ÖĞRENEBİLİR!

Çocuğa ikinci bir dil öğretmek için en uygun zaman, birinci dilin yani ana dilin edinilmeye başladığı zaman. İki dili duyan ve iletişim kuran bir bebek, ikisini de anlayarak büyüyor. Bir bebek için üç ya da dört dil öğrenerek büyümek ve onları ayırt etmek olağandışı bir durum değil; bu tıpkı büyükanneyle nasıl anlaşacağını bilmek gibi bir şey. Yetişkinlerin dil öğrenimi sırasında yaşadığı birçok zorluğa rağmen çocuklar bir veya daha fazla dili üç ya da daha erken yaşta kolayca öğrenebiliyor. Unutmayın, bebekler ve çocuklar dahidir. Çocuğunuz okuma-yazma dönemine gelmeden önceki dört yılda günlük İngilizce ya da başka bir yabancı dili gerçekten çok hızlı bir şekilde ve kalıcı olarak öğrenebiliyor. Dil öğrenimine ne kadar geç başlanırsa, dil öğrenimi o kadar uzun süre alıyor. İnsanın öğrenme hızı yedi yaşından sonra sistematik olarak düşüyor.



