Yalnız uyumaktan korkuyor mu?

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Çoğunuz yalnız uyumuyorsa bu yazıyı okumanızda fayda var.

Yalnız uyumaktan korkan ve ne yaparsanız yapın odasını, yatağını ayıramadığınız bir çocuğunuz varsa Hisar Intercontinental Hospital Çocuk ve Ergen Uzman Psikoloğu Özge Özkan'ın önerilerine kulak verin.



Özkan, "Uyku bozuklukları hem psikolojik hem de psikiyatrik/nörolojik kökenli olabilir. 4-5 yaş gibi bebeklik ve erken çocukluk döneminde uykuda nörolojik sebeplere dayalı ama iyi ayırt edilemediği için, ya kültürel olarak metafizik olgularla açıklanmaya çalışılan ya da psikolojik sebeplere yorulan nöbetler vardır. Bu nöbetlerin sıklıkları değişken şekilde tekrar eder; çocuk gözleri açık olsa da uykudadır. Anne ve babasını tanımaz, çoğu zaman konuşur, dakikalarca da sürebilir. Böyle bir durumda anne ve baba doğal olarak çocuğun bu durumundan endişe duyar, çocukla birlikte uyumayı tercih eder ya da kendi yataklarına alırlar. Böylesi durumlarla başlayan yalnız yatamama ileriki yaşlara kadar devam edebilir" diyor.

