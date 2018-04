Yaşına göre aktivite

Çocukların beş yaşına kadar beyinleri ‘receiver’ gibidir, tüm sinyalleri alır. Onu yaşına göre aktivitelere yönlendirirseniz sosyal, fiziksel ve zekasal açıdan gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.

1 yaş

Meraklı, enerji dolu, minik bir kaşifle karşı karşıyasınız. Konuşmaya başlar, ne istiyorsa ister ve tutturur. Beklemek istemez, sabırsızdır. Keşfeder. Örneğin; bir vazonun yere düşünce kırılacağını… Elbette tecrübe sonucu! Bebekler bir yaşına ulaştığında, daha meraklı ve çevrelerindeki her şeyle daha yakından ilgili olurlar. Bir yaşında yapacaklarınız, bu yüzden önemli.



İlk sosyalleşme seansları

Bebekler bir yaşına geldiklerinde artık aile ve akrabalar dışındaki yabancılarla da yakın ilişki içine girebilirler. Onunla bir kahve içmek için dışarı çıkın. Çevresindeki insanlara el sallamasını öğreterek, en kolay yoldan sosyalleşmesini sağlayın. Ayrıca bu, basit motor fonksiyonlarını da kendi kendine geliştirmeye yarayacak.



Yeni tatlar denetin

Daha zeki çocuklar, daha iyi beslenenlerdir. Demir ve B12 vitamini ve tabii ki anne sütü, ilk bir yılda oldukça önemli. Bunların eksikliği, beyne olumsuz etki yapıyor. Bu da demek oluyor ki, çocuğunuzun beslenmesine dikkat etmelisiniz. Bunun için her hafta farklı tatlar deneme seansları yapabilirsiniz. O belki bunu anlamayacak ama siz ona her seferinde yeni ve faydalı yiyecekler tattırarak, değişik tatlara onu şimdiden alıştıracaksınız. Özellikle, sebze ve meyve konusunda gelişmiş bir damak tadı olmasına gayret edin.



Tane tane konuşun

Bir yaşındaki çocukların sözcük hazineleri genişlemeye başlar. Yeni yeni kelimeleri öğrenirken, büyükleri, özellikle de sizi taklit ederler. Onunla, kelimeleri tam olarak nasıl söylemesini istiyorsanız öyle konuşmalısınız. Bebeklerle bebek gibi konuşmak yapılan en büyük hatalardan biridir, sakın unutmayın.



Büyük çocuklarla buluşturun

Çocuğunuzu, yaşından büyük çocuklarla bir araya getirin. Onlardan öğreneceği pek çok şey var. Büyükler oynarken, onu ekstra korumaya almayın. Bırakın, büyüklerle bir arada eğlensin. Tabii, gözetiminiz eşliğinde…



Oyuncak seçimi

Renklere ve seslere karşı ilgisi fazla olan miniğinizin, bu zaafından yararlanın. Oyuncak mağazalarında satılan yaşına uygun oyuncaklarla hem onu oyalayın hem de zekasını geliştirin.