Aşırı internet kullanımı, okul çağındaki çocukların özellikle eğitim ve sosyal hayatında birçok gerilemeye sebep olabiliyor...





İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), çağın hastalığı halini alan sanal dünya bağımlılığını, "İnternet ve Bilgisayar Bağımlılığı" konferansıyla masaya yatırdı. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Rehberlik Danışmanlık ve Kariyer Birimi Şube Müdürlüğü?nce düzenlenen, Ege Üniversitesi (EÜ)Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, EÜ Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (EGEBAM) Müdürü Doç. Dr. Zeki Yüncü tarafından verilen konferansta, bağımlık hakkında özellikle ebeveynlere uyarılarda bulunuldu.Doç. Dr. Yüncü, anne ve babaları çocuklarının bilgisayar bağımlılığına karşı dikkatli olmaya çağırdı.Bilgisayar ve internet kullanımının hayatın vazgeçilmezleri haline geldiğini belirterek, "İnternetin temel ortaya çıkış amacı, iletişimi arttırmak ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmaktı ancak hızlı yaygınlaşması, patolojik aşırı kullanıma ve yeni bir bağımlılık türü olarak nitelenebilecek internet bağımlılığına yol açmaya başlamıştır." dedi. Aşırı internet kullanımının, okul çağındaki çocukların özellikle eğitim ve sosyal hayatında birçok gerilemeye sebep olduğunu kaydeden Yüncü, "Tüm vaktini bilgisayar önünde geçirme bireyde sosyal izolasyona, arkadaşlarıyla dışarıda görüşmeme, sanal ortamda görüşmeyi tercih etme, dışarı çıkmama, yemeğini odasında bilgisayar karşısında yeme, ailesiyle paylaşım içinde olmama, okula gitmek istememe, okul başarısında düşüş, okula devam etmeme, mesleki etkinliklerde başarısızlık, aile ve arkadaş ilişkilerinin bozulması gibi olumsuz sonuçları doğurmaktadır." diye konuştu.İnternet bağımlılığının oluşturduğu ruhi rahatsızlıklara da değinen Doç. Dr. Yüncü, "Bu bireylerde, yalnızlık hissi ve içe dönüklük görülür. Kimlik oluşumunu olumsuz etkilemesinin yanı sıra psikotik bozukluğa da yol açabilmektedir. İnternet bağımlısı ergenlerde, saldırganlık da artmış olarak gözlenmiştir. İnternet başında geçirilen zaman arttıkça uyku döngüsü bozulur ve uyku sorunları ortaya çıkar. Bağımlı, bilgisayarın başından kalkması gerektiği halde bunu yapmakta zorlanır." dedi. İnternet bağımlılığının fiziki olarak da birçok rahatsızlığa sebep olduğunu vurgulayan Yüncü, uzun süre internet başında kalmanın epileptik nöbetler açısından da risk oluşturduğunu belirtti: "Fiziki aktivitenin giderek azalmasına bağlı obezite, sırt, boyun, baş ağrısı, duruş bozuklukları, uyku sorunları, yeme sorunları, öz bakımda azalma, kişisel hijyende eksiklikler gibi birçok olumsuz durumla karşılaşılabilir."Çağın hastalığı olan internet bağımlılığının, kendine özgü psikolojik hastalıkları da doğurduğunu söyleyen Zeki Yüncü, The New Scientist'e göre internet kullanıcılarını bekleyen hastalıkları şöyle sıraladı:Düzenli aralıklarla internette kendi ismini aratan ve hakkında internette ne gibi bilgilere ulaşıldığını kontrol etme rahatsızlığına yakalanabilir.Bilinmemesi ve yayılmaması herkes açısından faydalı olan bilgileri online yayınlama merakı görülebilir.Kendisini tanıtmak için sürekli kendi videolarını internet sitelerinde yayınlama, yayınlatma hastalık halini alabilir.En ufak bir hastalık belirtisinde doktora gitmek yerine, internetten tedavi yöntemleri aratarak kendi sağlığına zarar verebilir.İnternette saatlerce başkalarının fotoğraf albümlerine bakma da rahatsızlık boyutlarına gelebilir.Günün önemli bir kısmını, internet ansiklopedisi Wikipedia?ya katkıda bulunmak, yazılar yazmak ve metinlerde tashih yapmaya harcamak da ruh sağlığı açısından olumsuz noktalara gelebilir.Türkçede tam karşılığı olmayan bu kelime, zamanının büyük kısmını internetten şarkı indirmekle geçirenler için kullanılmaktadır.(CİHAN)