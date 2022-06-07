Almila (Almıla) İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi
Almila (Almıla) ismi Türkiye'de son dönemde merak edilen isimler arasında. Peki, Almila isminin anlamı ne? Almila ne demek? Bu yazımızda Almila isminin anlamını, kökenini, isim analizini ve daha fazlasını detaylıca görebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...
ALMİLA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?
İsim: Almila (Almıla)
Cinsiyet: Kadın
Köken: Türkçe
ALMİLA (ALMILA) İSMİNİN ANLAMI
Almila ismi son dönemde internette aranan isimler arasında. Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde Almila ismi arandığında Kişi Adları Sözlüğü'nde Almila isminin Türkçe kökenli bir kız ismi olduğu belirtiliyor. TDK 'Almila' ismi için 'Alımla' kelimesine bakmayı öneriyor. Çünkü, TDK'da yer alan bir makalede 'elma' kelimesinin en eski örneğinde Eski Uygur Türkçesi metinlerinde alımla şeklinde geçtiği belirtiliyor. Zaten 'Almıla' adının anlamı arandığında da Almıla'nın Türkçe kökenli hem kız hem erkeklerde kullanılabilen bir isim olduğu belirtiliyor. Almıla (Almila) isminin anlamı ise şöyle: Kırmızı elma.
ALMİLA (ALMILA) İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
Almila ismindeki kişiler iyimser, ilham verici, girişken, etkileyici ve dışa dönük kişiler olabilir. Başkalarını kolay ikna edebilirler. Sözel becerileri vardır. Yaratıcılık özellikleri nedeniyle farklı sanat dallarında başarılı olabilirler.
ALMİLA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER
Almila Ada, Almila Bağrıaçık, Almila Uluer
Almila ismine benzeyen diğer kadın isimleri:
Esila, Elisa, Hira, Leyla, Lila, Lina, Mila, Mira, Sena, Tuana (Daha fazla benzer isim için tıklayın: A harfi ile başlayan kız bebek isimleri)
KURAN'DA ALMİLA İSMİ GEÇİYOR MU?
Almila ismi Kuran'da geçmemektedir. Güzel anlamı nedeniyle Türkiye'de özellikle son yıllarda kullanılan isimler arasındadır.
İSİM NUMEROLOJİSİ
Almila İsminin Numerolojisi: 3
A Çekici, hırslı, özgür kişilerdir
L Zekidirler
M İşkolik olabilirler
I Hisleri olan, şefkatli kişilerdir
L Liderlik özellikleri vardır, zekidirler
A Estetik yönleri vardır
ŞANS BEKLENTİLERİ
Kader ★★★★★
Aşk ★★★★
Sağlık ★★★
Para ★★★★★
Aile ★★★
Dostluk ★★
HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ
Almila ismindeki kişileri tanımlayan üç kelime şöyle olabilir: Enerjik, cesur, kararlı
İDEAL MESLEKLERİ
Almila ismindeki kişiler hırsları ve kararlılıkları ile farklı alanlarda başarılı olabilirler. Liderlik yetenekleri olduğu gibi sanatçı yönleri de vardır.
İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ
Çevrelerine enerji saçarlar. Zorluklar karşısında kolay kolay yılmayan kişilerdir. Görünüşleri onlar için önemlidir. Övgüyü severler, bağımsızlıklarına düşkündürler. Almila ismindeki kişiler fiziksel olarak güçlü, sağlam yapıda insanlardır. Özgüvenleri çok yüksekti, liderlik özellikleri taşıyabilirler.
İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI
Kur yapmak, geçici flörtler onlara göre değildir. Aşk hayatında sağlam adımlar atmak isterler. Çekicidirler, bu nedenle girdikleri her ortamda dikkat çekerler.
ALMİLA İSMİNİN SEMBOLLERİ
Yönetici gezegeni: Mars
Elementi: Ateş
Simgeleyen burç: Koç
Rengi: Sarı
Şanslı Numaraları: 1, 6, 12, 24 ve 32
Şansı günü: Pazar
Şanslı ayı: Ocak
Şanslı taşı: Akik