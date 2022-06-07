Almila (Almıla) İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ALMİLA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Almila (Almıla)

Cinsiyet: Kadın

Köken: Türkçe

ALMİLA (ALMILA) İSMİNİN ANLAMI

Almila ismi son dönemde internette aranan isimler arasında. Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde Almila ismi arandığında Kişi Adları Sözlüğü'nde Almila isminin Türkçe kökenli bir kız ismi olduğu belirtiliyor. TDK 'Almila' ismi için 'Alımla' kelimesine bakmayı öneriyor. Çünkü, TDK'da yer alan bir makalede 'elma' kelimesinin en eski örneğinde Eski Uygur Türkçesi metinlerinde alımla şeklinde geçtiği belirtiliyor. Zaten 'Almıla' adının anlamı arandığında da Almıla'nın Türkçe kökenli hem kız hem erkeklerde kullanılabilen bir isim olduğu belirtiliyor. Almıla (Almila) isminin anlamı ise şöyle: Kırmızı elma.

ALMİLA (ALMILA) İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Almila ismindeki kişiler iyimser, ilham verici, girişken, etkileyici ve dışa dönük kişiler olabilir. Başkalarını kolay ikna edebilirler. Sözel becerileri vardır. Yaratıcılık özellikleri nedeniyle farklı sanat dallarında başarılı olabilirler.

ALMİLA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Almila Ada, Almila Bağrıaçık, Almila Uluer

Almila ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Esila, Elisa, Hira, Leyla, Lila, Lina, Mila, Mira, Sena, Tuana (Daha fazla benzer isim için tıklayın: A harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA ALMİLA İSMİ GEÇİYOR MU?

Almila ismi Kuran'da geçmemektedir. Güzel anlamı nedeniyle Türkiye'de özellikle son yıllarda kullanılan isimler arasındadır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Almila İsminin Numerolojisi: 3

A Çekici, hırslı, özgür kişilerdir

L Zekidirler

M İşkolik olabilirler

I Hisleri olan, şefkatli kişilerdir

L Liderlik özellikleri vardır, zekidirler

A Estetik yönleri vardır

ŞANS BEKLENTİLERİ

Kader ★★★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★

Dostluk ★★

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Almila ismindeki kişileri tanımlayan üç kelime şöyle olabilir: Enerjik, cesur, kararlı

İDEAL MESLEKLERİ

Almila ismindeki kişiler hırsları ve kararlılıkları ile farklı alanlarda başarılı olabilirler. Liderlik yetenekleri olduğu gibi sanatçı yönleri de vardır.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

Çevrelerine enerji saçarlar. Zorluklar karşısında kolay kolay yılmayan kişilerdir. Görünüşleri onlar için önemlidir. Övgüyü severler, bağımsızlıklarına düşkündürler. Almila ismindeki kişiler fiziksel olarak güçlü, sağlam yapıda insanlardır. Özgüvenleri çok yüksekti, liderlik özellikleri taşıyabilirler.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Kur yapmak, geçici flörtler onlara göre değildir. Aşk hayatında sağlam adımlar atmak isterler. Çekicidirler, bu nedenle girdikleri her ortamda dikkat çekerler.

ALMİLA İSMİNİN SEMBOLLERİ

Yönetici gezegeni: Mars

Elementi: Ateş

Simgeleyen burç: Koç

Rengi: Sarı

Şanslı Numaraları: 1, 6, 12, 24 ve 32

Şansı günü: Pazar

Şanslı ayı: Ocak

Şanslı taşı: Akik