Enes İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ENES İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Enes

Enes Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Arapça



ENES İSMİNİN ANLAMI

Enes ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türk Dil Kurumu'nun kişi adları sözlüğünde yer alır ve şu iki anlamı vardır:

Soylu Arap atı,

küheylan





ENES İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Enes ismi cömertliği, çabukluğu ve nezaketi çağrıştırır. Bu isimdeki kişiler pratik, kendine güvenen, sabırlı ve hırslıdır. Çalışkandırlar ve hayatta ilerlemekten başka hiçbir şeyi sevmezler. Hırslı, kararlı, materyalist ve güçlüdürler. Arkadaşlarına ve sevdiklerine sadık ve destekleyicidir. Güvenli yuvalar yaratmayı severler. İyi yaşamak onlar için önemlidir.

ENES İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Enes Batur (Youtuber), Enes Erkan (Kareteci), Enes Atış (Oyuncu),

Enes ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Eren, Erkmen, Eymen, Eyüp, Esin, Enver, Ensar, Menderes (E ile başlayan erkek bebek isimleri)

KURAN'DA ENES İSMİ GEÇİYOR MU?

Arapça kökenli bir isim olan Enes, Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. Ancak ENES b. MÂLİK İslamiyet’in ilk sahabelerindendir. TDV'de bu konuda şu bilgiler verilir: "Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettiği zaman henüz on yaşında, okur yazar ve zeki bir çocuk olan Enes’i annesi veya üvey babası Resûl-i Ekrem’in hizmetine verdi. Enes b. Mâlik Hz. Peygamber’in vefatına kadar on yıl onun hizmetinde bulundu. Onunla birlikte Hudeybiye Antlaşması, Hayber seferi, Umretü’l-kazâ, Mekke’nin fethi, Huneyn Gazvesi, Tâif Muhasarası ve Vedâ haccında bulundu. Yaşının küçüklüğü sebebiyle savaşçı olarak katılamadığı Bedir Gazvesi’nde de Hz. Peygamber’in yanından ayrılmadı"

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

E: Bu harfle başlayan isimler, çok yönlü düşünme yetenekleri sayesinde esnek bir zihne sahip ve hayallerinin peşinden giden karakterde kişiler olurlar.

N: İsmin ikinci hecesinde yer alan “N” harfi, kader yollarını doğru yürüyebilmeleri için rutin bir hayatın getirdiği güven duygusunu severek kabul etme enerjisini kişiye katar.

E: “E” harfi numeroljide 5 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “E” harfi olan kişiler, yeniliklere açık ve yaşamdaki değişimleri kolaylıkla göğüsleyebilen kişiler olurlar.

S: “S” harfi numerolojik olarak 1 rakamıyla eşdeğer rezonansa sahiptir ve bu harfe sahip insanlar yol gösterici önderlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Enes İsminin Numerolojisi: 7

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★

Para ★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Güzel Sanatlar, Aşçılık, İşletmecilik veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

7 sayısının enerjisi, kişiye bilgelik özelliği katar. 7 enerjisine sahip olan insanların dünyadaki görevi ruhsal olan ile dünyevi olan arasında köprü görevi görmektir. Bu enerji kişiye sağlamlık, bilgelik, erdem, geçmişe yatkınlık ve özlem gibi duyguları katabileceği gibi mükemelliyetçilik özelliği ile kişinin kendini ön plana çıkarmasını ve yeterlilik duygusunu hissetmesini de engelleyebilir. 7 enerjisine sahip kişiler, yaşamları boyunca öğrenme arzusu içinde olacak ve bilimselliğin peşinden gideceklerdir

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 7 sayısı, kolay kolay güvenemeyen ve karşısındakinin sadakatini sınayan fakat güvendiğinde ise ömür boyu sürecek, sağlamlık ve güveni inşa eden bir partnerlik ilişkisini işaret eder. Duygularını bastırma eğiliminde olan 7 bir defa karşısındakine güvenip açıldığında tüm yeteneklerini ve güzelliğini korkusuzca partnerine sunacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “E” ile başlayan kişiler, girişimci ve yeniliklere açık karakterde kişilerdir. İsmi “S” ile biten kişiler, geleneksel kişiler değillerdir. Kendilerine has tarzları ve güçlü sezgileri sayesinde problemleri özgün tarzlarıyla çözerler.

ENES İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mor

Mor renkle ilişkili olan Enes ismindeki insanlar, düşünceli ve sezgisel olurlar. Karar verirken fazla ayrıntılı düşündükleri ve garantici oldukları için zorlanabilirler. Mor rengi bereketin, paranın rengidir. Mor rengin enerjisine sahip olan kişiler para ve finans konularına hakim, tutumlu kişiler olurlar.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 3, 5, 17, 28 ve 37'dir.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Kasım

Kasım ayı nezaket ve sağduyuyu temsil eder. Eylemlerinizin sonuçlarına karşı dikkatli olmanız için harika bir zaman olduğunu gösterir. Kasım ayının enerjisi, kişinin seçimlerine olan güvenini ve kendine değer verme duygusunun artmasını sağlar.