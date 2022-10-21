Ensar İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ENSAR İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Ensar

Ensar Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: Yardımcılar, koruyucular, Hz. Muhammed'e hicret zamanında yardım eden Medineliler.



ENSAR İSMİNİN ANLAMI

Arapça kökenli bir kelime olan ensar, Hz. Muhammed'e hicret zamanında yardım eden Medinelilere verilen bir isimdir. Türk Dil Kurumu'nda hem kelime hem Kişi Adı olarak geçer. TDK'ye göre bu kelime Arapça enṣār'dan gelir. Kişi Adı olarak anlamı ise şöyledir: Yardımcılar, koruyucular.

Etimolojik olarak Ensâr kelimesi, “yardım etmek” anlamındaki nasr kökünden türeyen nasîr veya nâsır sıfatının çoğuludur. TDV'de şu bilgi paylaşılır: İslâm literatüründe ensar, Hz. Peygamber’i ve muhacirleri yurtlarında barındırmak ve korumak suretiyle onlara büyük yardımda bulunan Evs ve Hazrec kabilelerine mensup Medineli Müslümanlar için kullanılmıştır.

Arapça kökenli Ensari ismi de yardımcılardan olan kimse anlamına gelir. (Benzer bebek isimleri için erkek bebek isimleri sözlüğüne de bakabilirsiniz)

ENSAR İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Ensar adı, güvenilirlik, cesaret ve anlayışa işaret eder. Bu isme sahip kişiler esnek, dışa dönük ve zekidirler ve etraftayken asla sıkıcı bir an oluşturmazlar. Oyuncu ve entelektüel açıdan meraklı olurlar, sürekli olarak çeşitli tutkular, hobiler, kariyerler ve arkadaş grupları arasında yer alırlar. İletişim onlar için çok önemlidir ve akıcı aktarım akışlarına ihtiyaç duyarlar.

Ensar ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Afşar, Alemdar, Baydar, Çınar, Dündar, Emre, Erhan, Enes, Haydar, Mazhar, Miraç Ömer Asaf, Eymen (E ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA ENSAR İSMİ GEÇİYOR MU?

Arapça kökenli bir isim olan ensar kişi adı olarak değil kelime olarak Kur’an-ı Kerim’de geçer. TDV'de paylaşılan bilgilere göre ensar kelimesi Kur’an’da iki âyette (et-Tevbe 9/100, 117) muhacirlerle birlikte geçiyor.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

E: Bu harf değişen duygu durumlarını aşırı önemseme ve ne düşündüğünden ziyade nasıl hissettiğine odaklanmayı beraberinde getirir.

N: İsmin içinde yer alan “N” harfi, yardımsever ve pratik kişilerdir. Bu kişiler hızlı öğrenen, dinamik ve eğlenceli insanlardır. Bilimsellik onlar için ön plandadır ve hayatın getirdiği yeniliklere karşı çok açıktırlar.

S: İsmin içinde yer alan “S” harfi, istikrar ve korkusuzluğu beraberinde getirir ki bu iki özellik de kişiyi hayatı boyunca avantajlı kılar.

A: Son hecesinde “A” olan kişiler, başkalarına neler yapabileceklerini kanıtlamayı seven, entelektüel düzeyleri yüksek ve kararlı kişiliklerdir.

R: İsmin sonunda yer alan “R” harfi kişiye duygularını rahatlıkla aktarabilme özelliği katar. Korkularını veya zayıflıklarını saklama gereği duymaz. Hassas ve duygusaldır.

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★

Para ★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★★



İDEAL MESLEKLERİ

Satış Pazarlama, Danışmanlık, Performans Sanatları veya benzerleri.

İSME GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

3 sayısının enerjisi, kişiye iyilik ve neşe özellikleri katar. Bu enerjiye sahip olan insanlar etraflarında gördükleri mutsuzluk ve huzursuzluğu, neşeleri ve iyilik güçleriyle dönüştürmek, bulundukları ortamı huzurlu hale getirmek isterler. 3 enerjisi arkadaşlığı, misafirperverliği, komikliği temsil eder.

HARF ÖNGÖRÜLERİ

İsmi “E” ile başlayan kişiler, kendilerini ifade ederken özgür bir dil kullanırlar. Bir işe başlarken iyimser bir yaklaşım sergileyen kişilerdir İsimleri “R” harfi ile bitenler, övülmeyi ve takdir edilmeyi çok severler. Bu sebeple yakın çevrelerine kendilerini eleştirecek ya da öğüt verecek insanları almak yerine onların övülme ihtiyaçlarını karşılayan kişileri seçeceklerdir.

ENSAR İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Sarı

Sarı renk idealizmi ve oyuncu olmayı sembolize eder. Sarı renktekiler, hayattan zevk almayı öncelik haline getirseler de büyüme ve olgunlaşma arzusu ile de doludurlar. Renk terapisinde sarı renk, zihnin harekete geçirilmesi için kullanılır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 2, 10, 16, 21 ve 35'tir.

Şanslı Günü:

Salı

Mars gezegeninin şanslı günü olan Salı, kişisel potansiyelin ve azmin sembolüdür. Hayattaki beklentilerimizi netleştirmek ve doğru karar verebilmek için en uygun günlerden biridir. Sportif faaliyetlerde bulunmak için ideal gündür.

Şanslı Ayı:

Ağustos

Ağustos ayı, sıcaklık ve hoşgörüyü sembolize eder. Harekete geçmek ve yenilenmek için en uygun aydır. Bu ayın enerjisi kişiyi daha organize olmaya ve daha incelikli planlar yapmaya teşvik eder.