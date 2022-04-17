Erdem İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ERDEM İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Erdem

Erdem Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Türkçe



ERDEM İSMİNİN ANLAMI

Türkçe kökenli bir isim olan Erdem ise Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde yer alan isimler arasındadır. Etimolojik olarak Türkçe er kökünden türetilmiştir. Erdem ismin anlamı Kişi Adları Sözlüğü'nde şu şekilde yer alır:

Ahlakın övdüğü iyilikçilik, acıma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin genel adı, fazilet.

Erdem kelimesi felsefi olarak da 'İnsanın ruhsal olgunluğu' anlamına gelir.

ERDEM İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Erdem ismi neşeyi, özlemi ve iyiliği çağrıştırır. Bu isimdekiler her şeyden önce bağımsızlığa ve istediklerini, istedikleri zaman yapma yeteneğine ve eğilimine sahiptirler. Maceracıdırlar, risk alırlar ve keskin bir iş ve spor zihniyetine sahiptirler. Erdem ismine sahip kişiler ayrıca, başkalarıyla bağlantı kurmalarına yardımcı olan yüksek duygusal zekaya da sahip olurlar.

ERDEM İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Erdem Şanlı (Oyuncu), Erdem Bayazıt (Yazar, şair), Erdem Kaynarca (Oyuncu)

Erdem ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Adem, Alperen, Beren, Ceren, Ermen, Erkmen, Erman, Emre, Enes, Eymen, Eyüp, Deren, Gülseren, Göymen, Kerem, Seren, Zeren, (E ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA ERDEM İSMİ GEÇİYOR MU?

Türkçe kökenli bir isim olan Erdem, Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. İçerdiği anlam güzelliğiyle Müslümanlar tarafından erkek çocuklarına verilen isimler arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

E: İsmin içinde yer alan “E” harfi, kişinin yardımsever ve pratik biri olduğuna işaret eder. Bu kişiler hızlı öğrenen, dinamik ve eğlenceli insanlardır. Bilimsellik onlar için ön plandadır ve hayatın getirdiği yeniliklere karşı çok açıktırlar.

R: İsmin içinde yer alan “R” harfi, daimi gelişmeyi temsil eder. Bu harfe sahip insanların yarınları dünlerinden daha güzeldir, güçlü ve istikrarlı insanlardır.

D: İsmin içinde yer alan “D” harfi, fiziki gücü temsil eder. Bu harfe sahip insanlar hastalıklara karşı çok güçlü bir bünyeye sahip güçlü yapıda insanlardır.

E: İsmin son hecesinde yer alan “E” harfi, sezgilerin kuvvetlenmesine yardımcı olur.

M: Bu harf kişiye duygularını içine atan ve saklayan bir yapı getirir. Bütün harflerin içinde en az dışavurumcu olanı “M” harfidir. Pratik ve somut, katı ve duygusuzdur. Maddiyata ve şekilciliğe bağlıdır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Erdem İsminin Numerolojisi: 9

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Aşçılık, Öğretmenlik, Sosyal Medya Uzmanlığı veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

9 sayısının enerjisi merhamet ve vicdan enerjisidir. Bu sayıya sahip olan kişilerin öncelikleri tüm insanlığın bir arada saygı içerisinde yaşamasıdır. Doğaya, insana ve farklı görüşlere sonsuz saygısı olan 9 enerjisine sahip olan kişiler dünyaya, inandıkları değerleri başkalarına öğretmek için gelmişlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 9 sayısı, iflah olmayan romantiklerin sayısıdır. Bu sayının enerjisine sahip olan kişilerin partnerlerinden beklentileri yıllar geçse dahi kendilerini şaşırtmalarıdır. İncelik, romantiklik, espri kabiliyeti ve sanatçılık bu sayıya sahip olan kişileri en çok etkileyen özelliklerdir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “E” ile başlayan kişiler kendilerini özgürce ifade ederler, yeni bir işe başlarken coşkulu ve iyimser olurlar. Son harfi “M” olan kişiler, sabırlı, düzenli, pratik, planlı ve programlı kişilerdir.

ERDEM İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Altın sarısı

Altın sarısı renkle ilişkili olan Erdem ismindeki insanlar, yaşamdaki güzelliklerin ve refahın kendilerini bulmasını beklemek yerine mutluluklarını ve refahlarını kendileri oluştururlar. Altın sarısı bilincin, bilincin açıklığının ve tepe (taç) çakranın renklerinden biridir. Şanslı rengi olan kişiye refah ve mutluluk getirir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 2, 9, 14, 27 ve 34'tür.

Şanslı Günü:

Cumartesi

Satürn gezegeninin temsil ettiği gün olan cumartesi, kesinlik ve sebatın sembolüdür. Şanslı günü cumartesi olanlar, gelecek haftanın planlarını yapmalı ve işlerini tamamlamak için harekete geçmelidirler.

Şanslı Ayı:

Temmuz

Temmuz ayı, yeniden inşa etme ve kesinliğin ayıdır. Şanslı ayı temmuz olan kişiler bu ay içerisinde insanlarla kopan bağlarını yeniden onarmak için büyük bir fırsat yakalarlar. Hoşgörü ve toleransın gücünü hissettiklerinde, temmuz ayının başkalarına yardım etme ve onarma enerjisini doğru kullanmış olacaklardır.