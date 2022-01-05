Hasan İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

HASAN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Hasan

Hasan Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Arapça



HASAN İSMİNİN ANLAMI

Arapça kökenli bir isim olan Hasan ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alır. Hasan isminin 2 anlamı şöyledir:

Güzel.

İyi ve hayırlı iş.





HASAN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Hasan ismi empatiyi, atılganlığı ve açıklığı kendine çekiyor. Yardımsever, uyumlu, mükemmel bir ortak, nazik, dengeli, arkadaş canlısı, düşünceli ve diplomatiktir. Oldukça sabırlı ve kibardır, zarif davranışı ve çekici görünümüyle ilgi çekicidir. Seyahat etmekten hoşlanır, rutine ihtiyacı yoktur ve kolay uyum sağlar. Alışılmışın dışında çözümler ve zeka ile zorlukların üstesinden gelebilir.

HASAN İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Hasan Şaş, Hasan Ali Yücel, Hasan Tahsin, Hasan Can Kaya, Hasan Ayaroğlu

Hasan ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Altan, Arcan, Bayhan, Gökhan, Karan, Noyan, Hüseyin, Hamdi, Halim, Haşim, Halil, Tarkan, (H ile başlayan erkek bebek isimleri)

KURAN'DA HASAN İSMİ GEÇİYOR MU?

Hasan, Ali'nin oğlu ve Hz. Muhammed'in torunudur. Hasan kelimesi Kur’an-ı Kerim’de geçmektedir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

H: İsmin ilk harfi olarak “H”, şüpheci bir kişiliğe işaret eder.

A: İsmin ilk hecesinde yer alan “A”, tutkuyu ve cesareti temsil eder. Ruhani konulara da ilgisi olan “A”, spiritüel alanda da başarılı olabilir.

S: İsmin içinde yer alan “S” harfi, felsefik bir akla sahiptirler. Durumları doğru analiz eden duyguları ve düşüncelerini birbirinden ayırabilen insanlardır.

A: İsmin son hecesinde yer alan “A” harfi numerolojide 1 rakamıyla eşdeğerdir ve rekabetçi bir kişiliği temsil eder.

N: İsmin sonunda yer alan “N” harfi, keşfetmeyi gezmeyi seven yaşama dair merak duyguları yüksek olan insanlardır.

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Tarih, Mimarlık, Yöneticilik veya benzerleri.

İSİM ANALİZİNE GENEL ÖZELLİKLERİ

7 sayısının enerjisi, kişiye bilgelik özelliği katar. 7 enerjisine sahip olan insanların dünyadaki görevi ruhsal olan ile dünyevi olan arasında köprü görevi görmektir. Bu enerji kişiye sağlamlık, bilgelik, erdem, geçmişe yatkınlık ve özlem gibi duyguları katabileceği gibi mükemelliyetçilik özelliği ile kişinin kendini ön plana çıkarmasını ve yeterlilik duygusunu hissetmesini de engelleyebilir. 7 enerjisine sahip kişiler, yaşamları boyunca öğrenme arzusu içinde olacak ve bilimselliğin peşinden gideceklerdir

İSİM ANALİZİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 7 sayısı, kolay kolay güvenemeyen ve karşısındakinin sadakatini sınayan fakat güvendiğinde ise ömür boyu sürecek, sağlamlık ve güveni inşa eden bir partnerlik ilişkisini işaret eder. Duygularını bastırma eğiliminde olan 7 bir defa karşısındakine güvenip açıldığında tüm yeteneklerini ve güzelliğini korkusuzca partnerine sunacaktır.

HARF VE İSİM ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfinin birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşı olduğu iddia edilir. İsmi “H” ile başlayan kişiler, risk almayı seven ticaret bilinci yüksek insanlardır. Adalet bu insanlar için çok önemlidir. Bu nedenle zaman zaman yargılayıcı bir yapıya sahip olabilirler. İsmi “N” ile biten kişiler, oldukça şeffaf insanlardır. Ün, şan, şöhret sahibi olmak isterler.

HASAN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mor

Mor renkle ilişkili olan Hasan ismindeki insanlar, düşünceli ve sezgisel olurlar. Karar verirken fazla ayrıntılı düşündükleri ve garantici oldukları için zorlanabilirler. Mor rengi bereketin, paranın rengidir. Mor rengin enerjisine sahip olan kişiler para ve finans konularına hakim, tutumlu kişiler olurlar

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 2, 16, 24 ve 32'dir.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, Pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Ocak

Ocak ayı maddenin esaretinden kurtulmayı sembolize eder. Bu ay, yeni yıl kararlarımızı hayata geçirmemiz için en ideal başlangıç zamanını içerir. Ocak ayının enerjisi, entelektüel yetenekler ve değişim enerjisini de beraberinde getirir.