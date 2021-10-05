Hira İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

HİRA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Hira

Hira Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: Hira ismi TDK'nin Kişi Adları Sözlüğü'nde yer almayan bir isimdir.



HİRA İSMİNİN ANLAMI

Hira ismi aramak-arayış anlamına gelir.

anlamına gelir. Hz. Muhammed’e ilk vahyin geldiği mağaranın bulunduğu dağın adı Hira'dır. TDV Ansiklopedisi'nde şu bilgi yer alır: "Mekke’nin kuzeydoğusunda Kâbe’ye yaklaşık 5 km. uzaklıktadır. Cebelinur (Nur dağı) adıyla da bilinir. İnsanlara en doğru yolu gösteren vahiy nurunun bu dağdaki bir mağaraya inmiş olmasından dolayı bu adı aldığı sanılmaktadır. Muhammed Hamîdullah ise geceleyin yollarını kaybedenlere yardım etmek amacıyla üzerinde ateş yakılmış olabileceği ihtimalini ileri sürmekte ve ismi “yollarını kaybedenlere doğru yolu gösteren” anlamında yorumlamaktadır"

Güney Asya'da kullanılan Hira isminin anlamı Sanskritçe'de elmastır.

Bazı kaynaklarda Hira isminin anlamı için zayıf, çelimsiz, sıska ifadeleri yer alır. Ancak tarama sözlüğüne göre bu anlama gelen kelime halk ağzında 'hıra'dır.



HİRA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Hira ismi canlılık, azim ve arzuyu çağrıştırır. Dışavurumcu, son derece sosyal, eğlenceyi seven ve hayattan zevk alan, yaratıcı, hayal gücü kuvvetli, yaratıcı, sanatsal ve kariyer odaklıdır. Bade ismi güçlü kişiliği yansıtır. Büyülü yeteneklere ve harika yaratıcı becerilere sahiptir. Çok uyumlu, girişken ve sanatseverdir. Benlik saygısı yüksek olan bade, başkalarının dikkatini çekmek için her türlü çabayı gösterir. Arkadaş canlısı doğası, hayatta birçok arkadaş edinmenize yardımcı olur. Ayrıca sosyal beceriler iyi bir çevre oluşturmaya yardımcı olur. Çok heveslidir ve hüsrana uğramış insanları hayatta ilerlemeye teşvik etme gibi doğal bir yeteneğe sahiptir. Doğal olarak yaratıcıdır. Sorunları çözme ve anlaşmazlıkları uzlaştırmak için destek alınan insandır. Son derece zekidir ve analitik bir akla bir sahip, oldukça da uyumlu bir mizaca sahip olurlar. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

HİRA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Hira Koyuncuoğlu (Hiranur isminin anlamı da ilginizi çekebilir)

Hira ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Afra, Alara, Almira, Asel, Azra, Büşra, Dilara, Efra, Esra, Kübra, Lara, Mira, Nila, İkra, İkranur, Sahra, Zehra, Zümra (Daha fazla benzer isim için tıklayın: H harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA HİRA İSMİ GEÇİYOR MU?

Hira sözcüğü Kur’an-ı Kerim’de doğrudan geçmemektedir. Dini açından önemi nedeniyle özellikle son yıllarda bebeklere sık verilen isimler arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

H: Bu harf maddi dünya ile manevi dünya arasındaki köprü görevini görür. Bereketin, bolluğun, cömertliğin sembolüdür.

İ: İsmin içinde yer alan “İ” harfinin enerjisi, kişiye davranışlarının sorumluluğunu alan, kendisine ziyadesiyle güvenen, söylemek istediğini direkt olarak söyleyen bir enerji katar.

R: Bu harf kişiye duygularını rahatlıkla aktarabilme özelliği katar. Korkularını veya zayıflıklarını saklama gereği duymaz. Hassas ve duygusaldır.

A: A harfi numeroljide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “A” harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Hira İsminin Numerolojisi: 9

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★

Para ★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Sosyal Bilimler, Hukuk, Antropolog, Arkeolog veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

9 sayısının enerjisi merhamet ve vicdan enerjisidir. Bu sayıya sahip olan kişilerin öncelikleri tüm insanlığın bir arada birbirleriyle saygı içerisinde yaşamasıdır. Doğaya, insana ve farklı görüşlere sonsuz saygısı olan 9 enerjisine sahip olan kişiler dünyaya, inandıkları değerleri başkalarına öğretmek için gelmişlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 9 sayısı, iflah olmayan romantiklerin sayısıdır. Bu sayının enerjisine sahip olan kişilerin partnerlerinden beklentileri yıllar geçse dahi kendilerini şaşırtmalarıdır. İncelik, romantiklik, espri kabiliyeti ve sanatçılık bu sayıya sahip olan kişileri en çok etkileyen özelliklerdir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “H” ile başlayan kişiler, gerek iş hayatlarında gerekse de aşk hayatlarında risk almaktan kaçınmayan gözü kara kişilerdir. Başkalarının düşüncelerine değil kendi fikirlerine güvenilirler. İsminin son harfi “A” olan kişiler, kolay kolay pes etmeyen, sıra dışı fikirleriyle özgün ve lider ruhlu kişilerdir.

HİRA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Altın sarısı

Altın sarısı renkle ilişkili olan Hira ismindeki insanlar, yaşamdaki güzelliklerin ve refahın kendilerini bulmasını beklemek yerine mutluluklarını ve refahlarını kendileri oluştururlar. Altın sarısı bilincin, bilincin açıklığının ve tepe (taç) çakranın renklerinden biridir. Sahip olduğu kişiye refah ve mutluluk getirir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 2, 8, 14, 24 ve 31'dir.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, Pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Mayıs

Mayıs ayı neşe ve bolluğu sembolize eder. Yeni dostluklar kurmak ve yeni işler denemek için en uygun aydır. Bu ay enerjisi itibariyle birçok fırsatı da beraberinde getirir.