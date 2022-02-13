Mert İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

MERT İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Mert

Mert Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Farsça



MERT İSMİNİN ANLAMI

Farsça kökenli bir isim olan Mert, Merd kelimesinden geliyor. Peki, Mert ismi ne demek? Mert ismi Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde yer alan isimler arasında ve anlamı şöyle:

Yiğit:

Sözünün eri, güvenilir

Erkek.

Özü sözü doğru olan



MERT İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Mert ismi vicdanı, diplomasiyi ve kararlılığı çağrıştırır. Güçlü, cesur, hareketli, hırslı, asabi, vahşi, ateşli, coşkulu, heyecanlı, enerjiktir. Belirsizliklerde ve zor durumlarda gücü ve güveni aynı hızda artar. Bilinmeyeni keşfetmekten korkmaz. Cesur ve kendine güvenen biridir ve liderlik yönü yüksektir. Rekabetçi doğası, bu isimdekileri başarı yolunda gelen ve bir dönüm noktasına ulaşan zorluklara ve engellere yönelmesini sağlar. Güçlü aile bağlarına sahiptir, dostlarıyla da güçlü bağlara sahip olurlar.

MERT İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Mert Fırat, Mert Müldür, Mert Yılmaz, Mert Hakan Yandaş, Mert Günok

Mert ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Başkurt, Civanmert, Cömert, Mertcan, Mete, Mehmet, Mustafa, Murat, Yiğit (M ile başlayan erkek bebek isimleri)

KURAN'DA MERT İSMİ GEÇİYOR MU?

Farsça kökenli bir isim olan Mert, Kur’an-ı Kerim’de geçen isimler arasında yer almamaktadır. İçerdiği anlam güzelliği sayesinde Müslümanlar tarafından erkek çocukları için kullanılan isimler arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

M: Bu harfle başlayan isimler, başarının çok çalışmak ve sabretmekle elde edileceğine inanan kişiler olurlar.

E: İsmin içinde yer alan “E” harfi, kişiye enerji, cesaret, doğruluk, dürüstlük ve güç kazandırır.

R: “R” harfi duygularını ifade etmekten çekinmemeyi romantizmi sembolize eder.

T: İsmin sonunda yer alan “T” harfi, kişiye kendisini fazla eleştiren ve başkaları tarafından kolayca manipüle edilebilen bir yapı kazandırır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Mert İsminin Numerolojisi: 2

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Askerlik, Danışmanlık, Bankacılık, Hukuk, Yöneticilik veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

2 sayısının enerjisi, dünyanın geri kalanıyla işbirliği yapan neşeli bir kişiliğe işaret eder. Başkalarıyla ilişki kurarken duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde ifade eder. Çok yönlü olurlar. Dürüst, şeffaf, özverili ve adil olduklarından iş hayatında oldukça başarılı olmalarının yanı sıra çok da sevilen biri olurlar. Çevresindeki insanların ideallerine ve hedeflerine kavuşmaları için ellerinden gelen yardımı esirgemezler.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 2 sayısı, doğal sezgileri nedeniyle iyi iletişim kuran ve birbirini destekleyen, umut veren bir ilişkiyi simgeler. Rahata ve huzura sahip olmaktan hoşlanırlar, bu nedenle partnerleri rasyonel ve pratik olmalıdır, tutku genellikle ikinci sırada yer alır. 2 sayısı sevildiği ve ilgi odağı olduğu sürece her şey güllük gülistanlıktır ama içine güvensizlik girince şiddetli kıskançlık gösterebilirler.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “M” ile başlayan kişiler, önemli kararlar almaya alışkın, finansal sorunları hızlıca çözebilme yeteneğine sahip kişilerdir. İsmi “T” ile biten kişiler, duygu durumlarını yönetmekte zorluk çeken kişiler olabilirler. Karmaşık duygularını anlamak ve duygusallıklarını bastırmak onlar için hayli zordur.

MERT İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Turuncu

Turuncu renkle ilişkili olan Mert ismindeki insanlar, kalabalık içinde olmayı ve harika arkadaşlıklar kurmayı severler. Turuncu rengin baskın durumlarda kendilerini daha sıcak ve samimi hissederler.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 2, 7, 18, 23 ve 36'dır.

Şanslı Günü:

Perşembe

Jüpiter’in şanslı günü olan Perşembe, büyük jestlerin, şansın ve refahın sembolüdür. Bu günün enerjisini en iyi şekilde kullanabilmek için, Perşembe günü yarım kalan işlerin bitirilmesi ve üretkenliğin kullanılması gerekmektedir.

Şanslı Ayı:

Mayıs

Mayıs ayı neşe ve bolluğu sembolize eder. Yeni dostluklar kurmak ve yeni işler denemek için en uygun aydır. Bu ay enerjisi itibariyle birçok fırsatı da beraberinde getirir.