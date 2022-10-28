Musa İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

MUSA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Musa

Musa Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Arapça



MUSA İSMİNİN ANLAMI

Arapça kökenli bir isim olan Musa ismi Türk Dil Kurumu'nun kişi adları sözlüğünde yer alan isimler arasındadır ve 2 anlamı şöyledir:



1. Musevi dininin kurucusu, İsrail peygamberi ve kanun koyucusu.

2. Bir vasiyeti yerine getirmekle görevli kimse.

Musa isminin etimolojik kökeni hakkında farklı görüşler vardır.

Musa adının İbrânîce’deki karşılığı Moşeh'tir. Bazı kaynaklara göre Firavun’un kızı onu sudan çıkardığı için kendisine bu adı vermiştir ve Moşeh kelimesi, İbrânîce’de “çekip çıkarmak” anlamına gelmektedir.

Bazı kaynaklara göre "sudan çıkarılmış, sudan kurtulmuş" anlamındadır.

Filozof Philon ve tarihçi Josephus Musa kelimesinin Kıptîce mô (su) ve uşa’ (kurtarmak) kelimelerinden türediği görüşündedir.

uşa’ kelimelerinden türediği görüşündedir. Bazı kaynaklarda bu ismin anlamının Mısır dilindeki “çocuk” anlamındaki mes/mesu kelimesinden türediğine inanır.

Bazı kaynaklarda kelimenin aslının İbranice “su” anlamındaki mu ve “ağaç” anlamındaki şa’dan oluştuğuna inanılır.

anlamındaki şa’dan oluştuğuna inanılır. Bazı kaynaklar “kurtarılmış” veya “kurtarıcı” anlamına geldiğini söyler.



MUSA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Musa ismi adaleti ve ısrarı kendine çeker. Musa ismindeki kişiler kendini ifade etmede ve hitabette oldukça ustadırlar. İnsanlarla iletişim kurma imkanı sağlayan sosyal ortamlar onlara göredir. Teknik ve metodik bir kişiliğe işaret eder. Doğası gereği arkadaş canlısıdır. İş hayatındaki her adımında planlı ve titiz davranır. Düzenli bir yaşam sürmeyi sever.

MUSA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Musa Eroğlu, Musa Uzunlar

Musa ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Asaf, Asel, Elisa, İsa, Melisa, Nisa, Mustafa, Taha, (M ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA MUSA İSMİ GEÇİYOR MU?

Musa adı Kur’an-ı Kerim’de 136 defa olmak üzere diğer peygamberlerden daha fazla geçmektedir. TDV'de "Mûsâ, Kur’ân-ı Kerîm’de de adı en çok geçen peygamberdir" denilir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

M: Bu harfle başlayan isimler, yaşamda başarılı olmanın sırrını çok çalışmak ve sabretmek olarak tanımlarlar.

U: İsmin içinde yer alan “U” harfi, birlik bilinci ve sevgiyi ifade eder. İsminde “U” harfi olan kişiler, kendileri gibi birlik bilinci içinde olan insanlarla bir arada olmayı arzularlar.

S: Bu harf kişiye yaşamda var olan somut sorumluluklara odaklanan bir enerji katar.

A: İsmin sonunda yer alan “A” harfi, farklı etnik kökenlerde insanlarla kolaylıkla kaynaşabilmeyi ve arkadaşlık edebilme yeteneğini ifade eder.

İSMİN ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★

Para ★★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Psikolog, Danışman, Sporcu veya benzerleri.