Ömür İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ÖMÜR İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Ömür

Ömür Cinsiyet: Erkek / Kadın

Erkek / Kadın Köken: Arapça



ÖMÜR İSMİNİN ANLAMI

Arapça kökenli bir isim olan Ömür hem erkek hem kız bebekler için kullanılabilmektedir. Ömür ismi Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alır. Ömür isminin anlamlar şöyledir:

Yaşama,

Yaşayış,

Hayat

Çok hoşa giden şey (Mecaz)





ÖMÜR İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Ömür ismi tevazu, kararlılık ve adaleti çağrıştırır. Başarı odaklı, yaratıcı, etkili, hoşgörülü, arkadaş canlısı, manevi, yaratıcı, dışavurumcu, insancıl ve yardımseverdir. Zeki ve esprili tavırlarıyla etrafındaki insanları güldürüp eğlendirir. Hayalperesttir, sevdiklerine bağlıdır, arkadaşları tarafından sevilir. Zeki, eğlenceyi seven, zeki ve cömert bir kişiliğe sahip olur. Macerayı sever ve her zaman yeni şeyler keşfetmeye can atar. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

ÖMÜR İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Ömür Gedik, Ömür Arpacı, Ömür Atay

Ömür ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Emir, Ömer, Özge, Özgür, Ömrüm, Müge, Hayat

KURAN'DA ÖMÜR İSMİ GEÇİYOR MU?

Arapça kökenli bir isim olan Ömür, Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. İçerdiği anlam güzelliği sayesinde Müslümanlar tarafından tercih edilen isimler arasında yer alır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

Ö: İsmin ilk harfinde yer alan “Ö”, kişiye nadiren bulunan bir sadakat ve çalışma azmi katar.

M: İsmin ilk hecesinde yer alan “M”, yaşamda başarılı olmanın sırrını çok çalışmak ve sabretmek olarak tanımlarlar.

Ü: İsmin içinde yer alan “Ü” harfi, kişiyi girdiği her ortamda göz önünde olan kişi yapar. Eşsiz bir enerji ve auraya sahiptir.

R: R harfi numerolojide 9 sayısının eşdeğeridir ve anlayışlı olmanın sembolüdür. Bütünlük bilinci içinde olan “R” harfi, romantizm ve ahenkten hoşlanır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Ömür İsminin Numerolojisi: 4

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Bilgisayar Mühendisliği, Doğa Bilimleri, Bilgi İşlem veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

4 sayısının enerjisi sabır, sadakat, düzen ve planı temsil eder. Bu enerjiye sahip insanlar için saygınlık en öncelikli duygudur. Yaptıkları işlerle iftihar etmeyi ve ödüllendirilmeyi isterler. 4 sayısı enerjisi, güvenilirliği ve sağlamlığı sembolize eder. Her şeyi yoluna koymak ve gerekirse inandıkları bir amaç uğruna kendilerini feda etmek 4 enerjisi için kaçınılmazdır.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Bir aşık olarak, 4 numara iyi huylu ve maceracıdır, partnerlerine çok saygıyla yaklaşırlar. Bu, gurur duyabilecekleri bir romantizm için özel bir duyarlılığa ve büyük bir arzuya sahip, tercihen onlarla aynı frekansta olan birine simgeler. Kıskanç bir tip değildir, evli olsun ya da olmasın, 4 sayısı yapısı gereği partnerlerine çok saygı gösterir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “Ö” ile başlayan kişiler, ayrıntılara çok önem veren, sorumluluk sahibi, eğlenceli kişilerdir. İsmi “R” harfi ile biten Ömürler, bir işi bitirdiklerinde övülmek, görülmek isterler. Kendi kendilerinin en büyük destekçisidirler.

ÖMÜR İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Yeşil

Yeşil renkle parasal şansı ve güveni sembolize eder. Bu rengin enerjisine sahip insanlar başkalarını önemseyen ve kalıcı arkadaşlar edinen kişilerdir. Hayatlarında herhangi bir sorun oluştuğunda yeşil rengi daha çok kullanarak yardımcı olmasını sağlayabilirler.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 6, 10, 20, 24 ve 38'dir.

Şanslı Günü:

Cumartesi

Satürn gezegeninin temsil ettiği gün olan cumartesi, kesinlik ve sebatın sembolüdür. Şanslı günü cumartesi olanlar, gelecek haftanın planlarını yapmalı ve işlerini tamamlamak için harekete geçmelidirler.

Şanslı Ayı:

Eylül

Eylül ayı, gerçekten önemsediğimiz şeyleri fark etmek için çok uygun bir aydır. Güven ve rahatlığı sembolize eder. İç dünyamız ve dış dünyamız arasındaki dengenin bulunması için en uygun aydır.