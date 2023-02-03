Lara İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

LARA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: L ara

ara Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Avrupa

LARA İSMİNİN ANLAMI

Bazı kaynaklara göre Lara ismi Doktor Jivago romanından uyarlanan 1965 yapımı sinema filmindeki Lara karakteri ile birlikte dünya çapında popülerlik kazandı. Kurgusal karakter Lara Croft ise 1996'da Tomb Raider video oyunuyla ortaya çıktı ve ismin popülerliğine katkıda bulundu. Lara ismi Türk Dil Kurumu'nda yer alan bir kelime ya da ad değildir. Peki, Lara isminin anlamı nedir? Lara isim olarak farklı kültürlerde karşımıza çıkıyor ve Lara isminin anlamı kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Farklı kaynaklara göre Lara isminin anlamları şöyle:

Antalya il merkezinin 10 km doğusundaki Lâra Plajı'nın adı Hititler çağdaşı halkı olan Luvi'lerin dilinde "Kum" anlamına gelmektedir. (Kaynak)

adı Hititler çağdaşı halkı olan Luvi'lerin dilinde anlamına gelmektedir. (Kaynak) TheBump'a göre Lara, Latince, Yunanca ve Rusça kökenli bir kız adıdır.

Bazı kaynaklara göre Lara ismi Larissa adının kısa bir biçimi olarak kullanılır. Larissa, aynı adı taşıyan antik kentten geldiği sanılan Yunanca kökenli bir kız adıdır. "Kale" anlamına gelir.

ismi adının kısa bir biçimi olarak kullanılır. Larissa, aynı adı taşıyan antik kentten geldiği sanılan Yunanca kökenli bir kız adıdır. anlamına gelir. Larissa aynı zamanda mitolojide bir 'su perisiydi'.

Bazı kaynaklara göre Lara ismi Latince "parlamak" anlamına gelen bir kelimeden türedi.

anlamına gelen bir kelimeden türedi. Bazı dillerde ise Lara isminin 'zarif' kelimesinden türediği düşünülüyor.

LARA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Sen özgür bir ruhsun. Değişimi, macerayı ve heyecanı seviyorsunuz. Özgürlüğünü seviyorsun. Yaşamak için kanatlarına ihtiyaç duyan bir kuş gibi, onsuz var olamazsın. Özgürlük, hayatınızın etrafında döndüğü çekirdektir. Hayatta kalmak için ona ihtiyacın var. Özgürlüğü doğru bir şekilde kullanarak, tüm çeşitli yeteneklerinizi keşfedebilir ve geliştirebilirsiniz. Pek çok insanla tanışacak ve büyük mesafeler kat edeceksiniz. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Lara ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

İlara, Dilara, Hülya, Afra, Alya, Alara, Almira, Azra, Büşra, Efra, Esra, Kübra, Lidya, Mira, Nila, Lina, İkra, Sahra, Sena, Vera, Zehra, Zümra (Daha fazla benzer isim için tıklayın: L harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

Lara ismine sahip ünlüler;

Lara Fabian, Lara Paşalı, Lara Domaç.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

L: 'L' harfi, yaşama arzusu yüksek, hayattan keyif alan insanları kapsıyor.

A: 'A' harfli kişiler, gelecek planlarını asla şansa bırakmazlar ve rasyonel düşüncelere duygulardan daha fazla önem verme eğiliminde olurlar.

R: 'R', 9 sayısının alfabetik karşılığıdır ve bu nedenle hoşgörü ve akılcılığı temsil eder, anlayışlı ama objektif bir karakterin kanıtıdır.

A: harfi numeroljide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “A” harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Lara İsminin Numerolojisi: 5

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★

LARA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Mavi

Şanslı Numaraları: 7, 10, 11, 21 ve 37.

Şanslı Günü: Cumartesi

Şanslı Ayı: Mayıs

Şanslı Taşı: Peridot