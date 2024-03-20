Türkiye'de en popüler kız bebek ismi 2023'te değişti
TÜİK verilerine göre son 5 yıldır Türkiye'de doğan kız bebeklere en çok verilen isim olan Zeynep ikinci sıraya geriledi...
TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2023 yılında kız bebeklere en çok verilen isim Asel oldu... 8 bin 114 bebeğe Asel adı verildi. İkinci sırada yıllardır zirvede yer alan Zeynep var. Zeynep adı 7 bin 614 bebeğe verildi. Üçüncü sırada Defne, dördüncü sırada Zümra ve beşinci sırada Asya yer alıyor. Uzun yıllardır en çok verilen 2. isim olan Elif ise 2022'den sonra 2023'te de geriledi ve 6. sıraya indi. (En popüler kız ve erkek bebek isimleri sayfasına da bakabilirisiniz)
2023'TE KIZ BEBEKLERE VERİLEN İLK 5 İSİM
- Asel
- Zeynep
- Defne
- Zümra
- Asya
2022'DE KIZ BEBEKLERE VERİLEN İLK 5 İSİM
- Zeynep
- Asel
- Defne
- Zümra
- Elif
2021'DE KIZ BEBEKLERE VERİLEN İLK 5 İSİM
- Zeynep
- Elif
- Asel
- Asya
- Defne
2020'DE KIZ BEBEKLERE VERİLEN İLK 5 İSİM
- Zeynep
- Elif
- Defne
- Asel
- Azra
2019'DA KIZ BEBEKLERE VERİLEN İLK 5 İSİM
- Zeynep
- Elif
- Defne
- Asel
- Azra