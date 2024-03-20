Türkiye'de en popüler kız bebek ismi 2023'te değişti

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2023 yılında kız bebeklere en çok verilen isim Asel oldu... 8 bin 114 bebeğe Asel adı verildi. İkinci sırada yıllardır zirvede yer alan Zeynep var. Zeynep adı 7 bin 614 bebeğe verildi. Üçüncü sırada Defne, dördüncü sırada Zümra ve beşinci sırada Asya yer alıyor. Uzun yıllardır en çok verilen 2. isim olan Elif ise 2022'den sonra 2023'te de geriledi ve 6. sıraya indi. (En popüler kız ve erkek bebek isimleri sayfasına da bakabilirisiniz)

2023'TE KIZ BEBEKLERE VERİLEN İLK 5 İSİM

Asel

Zeynep

Defne

Zümra

Asya

2022'DE KIZ BEBEKLERE VERİLEN İLK 5 İSİM

Zeynep

Asel

Defne

Zümra

Elif

2021'DE KIZ BEBEKLERE VERİLEN İLK 5 İSİM

Zeynep

Elif

Asel

Asya

Defne



2020'DE KIZ BEBEKLERE VERİLEN İLK 5 İSİM

Zeynep

Elif

Defne

Asel

Azra



2019'DA KIZ BEBEKLERE VERİLEN İLK 5 İSİM