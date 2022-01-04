Zümra İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ZÜMRA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Zümra

Zümra Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça

ZÜMRA İSMİNİN ANLAMI

Son yıllarda oldukça popüler olan Zümra isminin anlamı Türk Dili Kurumu Sözlüğü'nde kelime veya Kişi Adları Sözlüğü'nde isim olarak yer almıyor. Ancak Zümra isminin anlamları için farklı kaynaklarda farklı görüşler var. En yayın iddia Zümra isminin iyi ahlaklı, cesur, yiğit ve bilgili anlamına geldiği yönünde. Türkiye'de ise kadın ismi olarak kullanılıyor. Bazı kaynaklarda Zümra'nın Arapça Zimre kelimesinin Türkçe'ye Zümra olarak geçtiği, Zimre kelimesinin de kahraman, daima insanlara yardım eden, zeki, zarif ve bilgin kadın anlamlarına geldiği iddia ediliyor. Arapça zumre ise topluluk, camia, takım anlamlarını taşıyor.

ZÜMRA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Zumra ismi beklentiyi, öz disiplini ve cana yakınlığı kendine çeker. Manevi dünyası oldukça zengindir. Kararsız olsa da ilgi alanı da geniştir. Maddiyata önem verir, kazançlı olmak için çabalar. Çevresi tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişidir. Maceraperesttir, denemekten hiç vazgeçmez. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

ZÜMRA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Bu isme sahip herhangi bir ünlümüz bulunmamaktadır.

Zümra ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Alya, Esma, Büşra, Sena, Aysima, Azra, Esra, Derya, Fulya, Hira, Hülya, Kübra, Leyla, Nisa, Rüya, Zerda, Züleyha, Zehra, Zühre (Daha fazla benzer isim için tıklayın: Z harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

Z: Bu harfle başlayan isimler, adalet duygusu çok gelişmiş, azimli, başarılı, bereketli insanlardır. İlham yetenekleri çok güçlüdür, gelecekle ilgili büyük planlar yapar ve çok güçlü kişiliklerdir.

Ü: İsmin içinde yer alan ü harfi, kişiyi girdiği her ortamda göz önünde olan kişi yapar. Eşsiz bir enerji ve auraya sahiptir.

M: Bu harf içinde bulunduğu isme içe dönük, duygularını göstermeyen, çalışkan ve sabırlı kişilik verir.

R: Bu harf kişiye duygularını rahatlıkla aktarabilme özelliği katar. Korkularını veya zayıflıklarını saklama gereği duymaz. Hassas ve duygusaldır.

A: A harfi numeroljide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde a harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Zümra İsminin Numerolojisi: 7

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Arkeoloji, Eğitmenlik, Halkla İlişkiler veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

7 sayısının enerjisi, kişiye bilgelik özelliği katar. 7 enerjisine sahip olan insanların dünyadaki görevi ruhsal olan ile dünyevi olan arasında köprü görevi görmektir. Bu enerji kişiye sağlamlık, bilgelik, erdem, geçmişe yatkınlık ve özlem gibi duyguları katabileceği gibi mükemelliyetçilik özelliği ile kişinin kendini ön plana çıkarmasını ve yeterlilik duygusunu hissetmesini de engelleyebilir. 7 enerjisine sahip Defneler, yaşamları boyunca öğrenme arzusu içinde olacak ve bilimselliğin peşinden gideceklerdi.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 7 sayısı, kolay kolay güvenemeyen ve karşısındakinin sadakatini sınayan fakat güvendiğinde ise ömür boyu sürecek, sağlamlık ve güveni inşa eden bir partnerlik ilişkisini işaret eder. Duygularını bastırma eğiliminde olan 7 bir defa karşısındakine güvenip açıldığında tüm yeteneklerini ve güzelliğini korkusuzca partnerine sunacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi Z ile başlayan kişiler, başkalarının düşüncelerini etkilemesine izin vermeyen, iyimser ve coşkulu karakterde kişilerdir. İsminin son harfi A olan kişiler, kolay kolay pes etmeyen, sıra dışı fikirleriyle özgün ve lider ruhlu kişilerdir.

ZÜMRA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mor

Mor renkle ilişkili olan Zümra ismindeki insanlar, düşünceli ve sezgisel olurlar. Karar verirken fazla ayrıntılı düşündükleri ve garantici oldukları için zorlanabilirler. Mor rengi bereketin, paranın rengidir. Mor rengin enerjisine sahip olan kişiler para ve finans konularına hakim, tutumlu kişiler olurlar

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 8, 9, 12, 28 ve 39'dur.

Şanslı Günü:

Cuma

Venüs gezegeninin günü olan Cuma günü, bu isme sahip kişiler için haftanın şanslı günüdür. Bu günün enerjisi, Zümra adını taşıyanların yeni şeyler denemek ve sosyalleşmek için harika bir gündür. Bu gün enerjisi itibariyle kişiye uyum ve estetik konularında yardımcı olacaktır.

Şanslı Ayı:

Mayıs

Mayıs ayı neşe ve bolluğu sembolize eder. Yeni dostluklar kurmak ve yeni işler denemek için en uygun aydır. Bu ay enerjisi itibariyle birçok fırsatı da beraberinde getirir.