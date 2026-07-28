'Kadının gücü: Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor'

Artık şunu çok iyi biliyoruz: Filenin Sultanları’nın karşısında "güçlü" ya da "güçsüz" rakip diye bir kavram yok. Onlar, sahaya çıktıkları her maçta önce kendi sınırlarını, sonra da rakiplerini aşmayı başarıyor.

İşte bana göre bu, tam anlamıyla kadının gücüdür.

Hani yıllardır söylenen bir söz vardır ya; “Kadın isterse dağları bile deler” diye… İşte bu cümlenin ete kemiğe bürünmüş hali Filenin Sultanları’dır.

Disiplinleriyle, emekleriyle, vazgeçmeyen ruhlarıyla ve birbirlerine duydukları inançla hepimize bir kez daha gösterdiler ki başarı tesadüf değildir. Başarı; çalışmanın, fedakarlığın ve inancın sonucudur.

Dünya Kupası’nda yaşadığımız hayal kırıklığını bile unutturdular bize. Çünkü sporun en güzel yanı tam da budur: Bazen tek bir galibiyet, milyonlarca insanın moralini yeniden ayağa kaldırabilir.

Ama Filenin Sultanları’nın başarısı sadece sporla sınırlı değil.

Onlar bugün; hayallerinden vazgeçmek üzere olan genç kızların cesareti, “Ben yapamam” diyen kadınların umudu, yıllarca kendi potansiyelini görmezden gelmiş herkesin yeniden ayağa kalkma sebebi oldular.

Çünkü başarı bulaşıcıdır.

Bir kadının başarması, başka bir kadına “Ben de yapabilirim” dedirtir.

Hatırlayın; Cumhuriyetimizin 100. yılında bize tarifsiz bir mutluluk yaşatmışlardı. Bugün de aynı gururun çok daha fazlasını yaşattılar. Ve onların kazandığı her madalya, her kupa sadece spor tarihine yazılmış bir başarı değil; aynı zamanda kadınların azmi, emeği ve iradesi adına verilmiş güçlü bir mesajdır.

Bu ülkenin kadınları; bilimde, sanatta, iş dünyasında, sporda ve hayatın her alanında var olabilmek için yıllardır büyük bir mücadele veriyor. Filenin Sultanları ise bunun en güzel sembollerinden biri.

Bir kadın olarak onları izlerken sadece voleybol seyretmiyorum; cesareti, dayanışmayı, pes etmemeyi görüyorum. En önemlisi de birbirinin elinden tutan kadınların neleri başarabileceğini görüyorum.

Belki de bu yüzden onları bu kadar çok seviyoruz.

Çünkü onlar bize sadece kupalar kazandırmıyor; umut kazandırıyor, özgüven kazandırıyor ve geleceğe dair inancımızı tazeliyor.

Bugün küçük bir kız çocuğu televizyonun karşısında Filenin Sultanları’nı izliyorsa, yarın “Ben de başarabilirim” diyerek büyüyecek.

İşte gerçek zafer budur.

Kupa elbette çok değerli… Ama geride bıraktıkları ilham, kazandıkları madalyalardan çok daha kıymetli.

İyi ki varsınız Filenin Sultanları…

Ve iyi ki bize bir kez daha hatırlattınız: Kadının gücü; inandığında sadece maç kazanmaz, tarih yazar.