'Türkiye’de en pahalı çantalar kimde?'

Bir çanta dolusu

DEDİKODU

Markanın en iddialı ve pahalı modelleri genç kuşaktan Metin Güneş’in kızı Gülnur Güneş, Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan, iş insanı İlhan Karadeniz’in kızı Dilhan da varmış. Orta yaş kuşakta ise bakın kimler var: Ferit Şahenk’in annesi Deniz Şahenk ve eşi Diana, Derin Mermerci ile ABD’de yaşayan ablası Yosun Reza, Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç, Vuslat Doğan, Aslı Sipahi, iş insanı Emir Bahadır’ın annesi Mine Bahadır ve Fatoş Altınbaş’ın koleksiyonları hayli hatrı sayılır.

Yukarıda saydığımız hanımefendiler markanın takip ettiği, telefon açtığı, davetlerine çağırdığı yani önem verdiği VIP müşteriler.

En ucuzunun 8 bin Euro, en yükseğinin 45 bin Euro’nun üzerine çıktığı bir çantadan söz ediyoruz. Rakamlar, egzotik deriden üretilen modellerde artıyor. Müzayedelerde satılan modeller ise rekor kırıyor.

Peki VIP müşteri olmanın özellikleri ne? Ve bu konudaki komik, efsane söylentiler…

Hermes butiğinden bir çanta almak ‘o kulübe’ bir kabul töreni kabul ediliyor. Şöyle deniliyor: “Çantayı siz seçmezsiniz, arkasındaki sistem sizi seçer.” Seçilmiş sosyetik 3 hanımı, Paris’teki Hermes’in ana mağazasında gören bir arkadaşım anlatmıştı: “Onlar adına utandım! Çantaların üzerine atlatılar. Mağaza görevlisi ‘çantaya çıplak elle dokunamazsınız’ diye çok kez uyardı.”

Demet Şener’in haberinde yer alan ‘bekleme listesi’ ifadesi yerine artık ‘harcama geçmişine’ bakılıyormuş. Yani daha önce hangi modeli kaça aldığınız, sosyal statünüz ve satış danışmanıyla bağınız etkileyici kodlar… Şener “Başkasının almasını beklemiyorum. Kendim alıp takıyorum” derken hem “Zengin sevgiliye ihtiyacım yok” diyor hem de iyi bir müşteri olduğunun altını çiziyor.

Markanın İstanbul’daki butiğinde de dünyadaki kurallar geçerli. Diyelim ki, paranız var. Falanca hanım da gördüğünüz aynı modeli istiyorsunuz. Mağazaya girip “Aynısından olsun” derseniz listede taaa en geriye düşersiniz. Parayı sonradan görmüş ve tanınmış bir hanımefendinin mağazada “Eşim Türkiye’de önemli bir iş adamı. Sizi Paris’teki Hermes’e şikayet edeceğiz” diye bağırdığı anlatılır durur. Cemiyetin eski isimleri bu duruma ‘Yeni nesil servet görgüsüzlüğü’ diyor.

Bu arada ikinci el pazarı da hayli iyi. Sosyetik bir hanımefendi de ilk eşine 20 yıllık evliliği boyunca aldırttığı onlarca Hermes’ini, Paris’teki ikinci el butiklerde satmış. “Çantalarına ne oldu?” diye soran arkadaşlarına “Evde duruyor” diyormuş! Bu arada marka, çantaları yatırım amaçlı alanları tespit edip kara listeye alıyor.

Sosyetik güzel Etel Baler yıllar önce Etiler’deki bir AVM’ye girerken Hermes çantasını “Işınlar zarar veriyor” diye X-Ray cihazından geçirmek istememiş, bunun üzerine güvenlikle sorun yaşamıştı. Böyle cihazlardan geçerken çantasını kadife torbaya koyanı da gördük. O da ünlü bir şarkıcıydı.

Bir zamanların hızlı sosyetik çapkını, Ulus’daki evinin bir odasını Kapalıçarşı’dan aldığı sahte Hermes’lerle doldurmuştu. Durumu ünlü iş insanı arkadaşına şöyle izah etmişti: “Hiçbir ilişkim orijinalini alıp hediye edecek kadar uzun sürmüyor…” Hızlı çapkın artık evli. Adını yazıp da ‘çanta krizi’ çıkarmayalım şimdi.

Yıllar önce Umre’ye giderken havalimanında Hermes çantalarıyla poz veren İnci Gazioğlu ve Buket Taşdelen’in, Hermes’lerinin sahte olduğu o pozdan sonra ortaya çıkmıştı. Çünkü kendilerini Kapalıçarşı’da sahte çantacıya girip çıkarken gören birkaç sosyetik basına bülbül gibi ötmüştü. Kutsal topraklara lüks markalarla gidip havalimanında poz verenler de ayrı bir yazının konusu tabii.

Sahte Hermes satan mağazalarda görünmek istemeyen sosyetikler ve ünlüler için de evlere VIP servis yapılıyor. Bu arada tek itiraf “Bir çantaya 5-10 bin Euro verecek kadar delimiyim ben? Parayı kolay kazanmıyorum” diyen Seda Sayan’dan geldi. Ajda Pekkan’ın sahte çanta kullandığını da rahmetli Fatih Ürek canlı yayında itiraf etmişti.

Gümrükte sahte çantalarla yakalananlar da var! Peki ne mi oluyor?

Hadise, ’çakma çantası’yla Fransa’ya giriş yaparken havaalanı gümrüğüne yakalanmış, bir saat sorgulanmıştı. Çantayı internetten aldığını, sahte olduğunu bilmediğini söyleyince geçişine izin verilmişti. Sahte çantasına da el konulmuştu.

Hadise’nin geçebildiği gümrüğe geçen yıl çook ünlü bir sosyetik güzel takıldı. Hermes çantaları ve pahalı saatleriyle övünen bu genç hanımefendi, Japonya tatilini Instagram’dan allandıra-ballandıra paylaştı. Meğer arada 2 günlük kaçamak yapıp Çin’in Guangzhou kentine gitmiş, bir sürü sahte çanta, saat almış. İstanbul’a dönüşte gümrük kontrolünden geçerken yakalandı. Taklit ürün sokmaktan hakkında işlem başlatıldı. Çin işi çantalarına da el konuldu…