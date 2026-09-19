'Yaşasaydı yüzüne söyleyemezdi!'

Yeğeni Levent İnanır’ın “6 yılda beynine 3 kez pıhtı attı, dayımın irade sorunu vardı. Bize bir kravat dahi bırakmamış. Filmlerinin teliflerini ve dedemden kalan miras paylarını bile Jülide Kural’a devretmiş. Çok kırgınız. Dava açacağız” dedi. Jülide Kural ise “Kadir’e yakışır dili kaybetmeyelim. O ömür boyu ailesine çok destek oldu” şeklinde bir uyarıda bulundu. Yani “Size yeterince baktı, yeter” demek istedi. Vasiyetnamede şöyle bir ayrıntı da var: Malvarlığı Jülide Kural’dan sonra da insan hakları dernekleri ve çeşitli vakıflara devredilecek. İnanır böyle istemiş.

MİRAS NASIL HAZIRLANIYOR?

Bilindiği gibi Kadir İnanır hayatı boyunca evlenmedi, çocuğu da yok. Jülide Kural resmi eşi değildi. Eğer vasiyetname yazılmasaydı, tüm mal varlığı 28 mirasçısına kalacaktı. Kadir İnanır belli ki bunu istemedi. Önlemek için de 2025’te bir vasiyetname yazdı. Vasiyetnameler eline kalem-kağıt alıp yazılmıyor! Noter huzurunda hazırlanıp imzalanıyor. Yeğen Levent İnanır ‘dayımın irade sorunu vardı’ diyor, ama noter ‘irade sorunlarını’ aşmak için sağlık raporunu şart koşar. Vasiyet alacaklısı için resmi nikahın olup olmaması da önemli değil. Eğer itirazı yapanlar çocukları olsaydı, ‘saklı payları’ doğacağı için mirastan hak kazanırlardı. Ama ortada çoluk-çocuk yok, bir sürü yeğen var.

SESSİZ SEDASIZ YAPILAN YARDIMLAR

Peki açılacak ‘mirası iptal davası’ yeğenlerin istediği gibi sonuçlanırsa ne olacak? Hepsi ‘irade sorunu vardı’ dedikleri dayılarının mirasını paylaşacak. Kadir İnanır para ve mal konuşmaktan asla hoşlanmazdı. Konuşmaya kalkan olursa ağzının payını alırdı. Yakınları da bilir ki, eli açıktı. Öyle ki, bazen yan masada oturan kişilerin hesaplarını onlardan habersiz öder, evlenecek çiftlere, okuyan çocuklara, hastalara sessiz-sedasız yardım edip kimseye duyurmazdı. Kalabalık ailesinin üzerinden elini hiç çekmedi. Kim ne sıkıntıya düştüyse koştu. Levent İnanır’ın olaylı boşandığı eşi Neslihan Acar ve çocuğuna bile sahip çıktı. Bu yardımları 6 yıllık hastalığı sırasında da hiç kesmedi. 2025’te sanki şu olacakları hissedermiş gibi vasiyetnamesine artık son şeklini verdi.

CESARET BİLE EDEMEZDİ

Tanınır olmak için ‘Arıca’ olan soyadını bırakıp ‘İnanır’ı alan Levent İnanır, sağlığında gölgesinden titrediği dayısının iradesini, hastalık ve ölüm gelince sorgular oldu. İnanır yaşasaydı bunların hiçbirini yüzüne söyleyecek cesareti bulamazdı. Bazı efsaneleri kan bağı olan yakınları değil de, hayranları daha güzel yaşatıyor. Biz Kadir İnanır’ı o güzel gülüşüyle hatırlamaya devam edelim.

Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır’ın ardından yaptığı talihsiz konuşmayla eleştiriliyor.