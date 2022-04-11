Uykuya geçişte doğru müzik kullanımı nasıl olmalıdır? Hangi ay için hangi müzikler uygundur?

Seda Özcan 11 Nisan 2022

Anne rahmi oldukça sesli bir ortamdır, bu ses annenin iç organlarının sesi, annenin kalp atış sesi, kanın damarlarında dolaşım sesi ve bağırsak seslerinden oluşur. Bebeğiniz 9 ay boyunca süpürge, saç kurutma makinesi sesine benzer, ritmik boğuk bir ses duyar.



Doğumdan sonra dünya ona oldukça sessiz geldiğinden kendini bazen güvende hissedemez ve açılan White noise/ beyaz gürültü sesleri bebeğinize anne rahmindeki güvenli ortamını hatırlatır ve sakinleşmesine yardımcı olur. Fakat artık 3. ay bittikten sonra bu çağrışım yavaş yavaş azalarak kaybolur.



4. aydan sonra kullanılan beyaz gürültü bebeğinizin sakinleşmesine pek de yardımcı olmaz. 4 ay ve üzeri beyaz gürültü kullanmaktaki sebebiniz artık sadece çevredeki gürültülerden arınmaya çalışmak olmalıdır.



Bebeklerin yetişkinlere göre sese daha hassas olduğunu biliyoruz. Örneğin alt katta kapanan kapı, bazen bebeğinizi uyutup odadan çıkarken ayak bileğinizin çıt etmesi, kapının kapanma sesi bile onları uyandırabiliyor. Eğer böyle sese hassas bir bebeğiniz varsa; bebeğiniz uyurken evde normal bir yaşam sürdürmek oldukça zor olabiliyor. Bu sebeple uyku boyunca açık bırakılan beyaz gürültü bu tarz uyanmalardan sizi koruyabilir. Çünkü aynı Hz’de ve aynı yükseklikteki bir sesi duymaya devam eden beyin bir süre sonra ‘Ben bu sesi duyuyorum fakat bu seste benim güvenliğimi tehdit eden bir durum yok’ diyerek beyaz gürültüyü ve o yükseklikteki tüm sesleri duymayı kapatır.

Beyaz gürültü bağımlılık oluşturur mu ?

Hayır beyaz gürültüler, yani aynı Hz’de ve yükseklikte olan sesler bağımlılık oluşturmaz. Fakat bu sesi nerede kapatacağınızı bilmeniz gerekir. Eğer müziği bebeğiniz uykuya geçtikten sonra kapatırsanız, bebeğiniz bu değişikliği 30-95 dk arasında bir zaman diliminde yani uyku döngüsünde fark edecek ve mutlaka uyanacaktır. Bu sebeple kullandığınız beyaz gürültü ya tüm uyku boyunca çalmalı ya da bebeğiniz uykuya geçmeden önce kısıp kapatmalısınız. Yine de en geç 10-12 ay civarın da da artık beyaz ses kullanımınızı azaltarak sonlandırmalısınız.

Peki ya sıklıkla kullanılan, piş piş sesleri, klasik müzikler ya da doğa sesleri nasıl kullanılmalı?

Ritmik olan seslerin ve sözlü olan ninnilerin bağımlılık oluşturduğu söyleniyor. Bu sebeple özellikle kullanılan piş piş seslerinin uykuya geçmeden hemen önce kapatılması ve tüm uyku boyunca çalmaması önerilir.



Klasik müzikler ve doğa sesleri ise 6. aydan sonra rahatlıkla kullanılabilir. Elbette önerim eğer çok sesli bir eviniz yoksa tüm uyku boyunca çalmaması olur, uykuya geçmeye yardımcı olarak kullanılıp, ardından bebeğiniz uykuya dalmadan önce kısarak kapatmalısınız.





Yazı: Bebek ve Uyku Danışmanı ve Hemşire Seda Özcan

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