4 Aylık Uyku Gerilemesi nedir? Uykuları nasıl etkiler?

Seda Özcan 01 Şubat 2022

İlk 3 ayı bir şekilde huzurla atlatıp, biraz olsun uyku düzenini sağladıktan sonra kapınızı çalan 4. Ayın uyku gerilemesinin şiddeti her bebekte farklı olacağı gibi, geldiği zamanda 3.ayın sonları gibi daha erken ya da 5. Ayın başlangıcı gibi geç bir dönemde de yaşanabilir. Bu durum bebeğinizin gelişimi ile bağlantılıdır. Nasıl ki her bebek 12. Ay da yürümezse, hepsi de aynı anda atak dönemine girmezler.

4 aylık bebeklerde uyku gerilemesinin asıl nedeni, daha önce hem uykunun REM evresinde olan bebeklerin 4. aydan itibaren Non-REM olarak bilinen evreyi de deneyimlemeye başlamasıdır.

Bu evreler arasındaki her geçişte, bebeklerin uyanması ve yeniden uykuya dalmakta zorlanması ise bize uyku gerilemesi olarak yansır. Yani bu durum size gündüz kısa uykular ve gece daha sık uyanma olarak dönebilir. Bebeğinizi uykuya döndürmek ise çoğu zaman zor olur. Tam da bu evrede zaten bebeğiniz desteksiz uyuyamayan bir bebeğiniz varsa desteklere daha da bağımlı hale gelir, bu durumda tabi ki dönem daha da sancılı geçebilir.

Bu dönemde özellikle soğuk kanlı olmalı, gündüz kısa uykuları mümkün olduğu kadar uzatmaya çalışılmalı, Gece uyanıp bize ihtiyaç duyduğunda destek ile de olsa uykuya geri döndürülmeli ve bebeğe destek olunmalıdır.



4.ayın uyku gerilemesi yaklaşık iki hafta sürer 4.5-5 ay gibi atak geçtikten sonra eğer uyku düzeniniz eski haline geri dönmedi ise uyku eğitimi verilebilir, Tabi ki bebeğinizi ağlamaya bırakmadan, bebeğinizin yanında olduğunuz sevgi dolu bir yöntemle!

4 aylık bebeğin uyku düzeni nasıl olmalıdır?

Elbette, Her bebeğin uyku döngüsü, uyku süresi kendine özeldir. Ayrıca ebeveynlerin kurduğu düzen, bebeğin bu düzen içindeki hali, hastalıklar, burun tıkanıklığı, gaz ve kolik sancısı ya da benzeri sebepler uyku süresini ve uyanıklık sayısını değiştirse de genel olarak şöyle bir özet yapılabilir:

Bebeklerde dördüncü ayda gündüz üç-dört-beş kere 45 dakikadan 2 saate kadar süren uyku olabilir. Toplamda gündüz 4-5 saat civarında uyuyabilirler.

Gece de bu aydan itibaren 2-3 kere uyanmaları beslenip uykuya dönmeleri beklenir. Ancak 4. Ayın uyku gerilemesi dönemindeyseniz eğer gece 30-45 dk’da bir uyandığı zamanlarda olabilir. Endişelenmeyin!

Yanında olun ve zaman verin. Çok yorgunsunuz biliyorum, uykusuzsunuz! Bebeğinizin gözünden bakın, yapmadığı değil yapamadığı bir beceri olarak görün ve bebeğinize destek olun. Geçecek bu günler söz!



Yazı: Bebek ve Uyku Danışmanı ve Hemşire Seda Özcan

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