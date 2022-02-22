5-9. ay arasında bebeğinizin uyku düzeni nasıl olmalı? Uyku eğitimi için en uygun zaman hangi ay?

Seda Özcan 22 Şubat 2022

5. ayla birlikte artık bebeğinizin gündüz uykuları ve gece uykuları biraz daha düzene girmeye başlar. Tabi 4.ayın uyku gerilemesi şiddeti de bu düzeni etkiler ve bazen bebeğiniz 4. Ayda yaşadığı gerilemeden sonra eski uyku düzenine geri dönemez.

Eğer bebeğiniz 5 aylık olmasına rağmen hala desteklerle uykuya dalıyor, gece defalarca uyanıyor veya gündüz kısa uykular uyuyorsa, hiç bir şey için geç değil ve siz de yalnız değilsiniz!

5. aydan sonra bebeğinize uyku eğitimi vermek için artık doğru bir zamandır.

Bu dönemde bebekler gece 10-12 saat, Gündüz ise ortalama toplam iki buçuk-üç buçuk saat uyurlar. 5.ay döneminde 3 uyku yaparlarken yaklaşık 7-9 ay arasında iki uykuya geçiş yaparlar.



Bu noktada bebeğiniz ne zaman 3 uykudan 2 uykuya geçeceğine kendisi karar verir. Bebeğinizin uyku işaretlerine odaklanırsanız uyku aralığının yavaş yavaş açıldığını ve son uykuya itiraz etmeye başladığını göreceksiniz. Bu işaretler artık bebeğinizin iki uykuya geçme hazırlığında olduğunu size gösterecektir.

Sağlıklı uyku alışkanlıkları oluşturmak için adımlar;

Uyku Rutini oluşturmak: Eğer bebeğinizin hala bir uyku rutini yok mutlaka her gün aynı şekilde ve aynı sırada devam eden, tekrarlayıcı bir uyku rutini oluşturmalısınız. Uyku rutini bebeğinizin uykudan önce gevşemesi ve uykuya daha kolay geçmesine yardımcı olacaktır. Unutmayın ki bu aylardaki bebeğinizin en önemli işi oyun oynamaktır! Eğer uyku öncesi rutininiz olmaz ise bebeğiniz uykulara itiraz edecek ve oyun oynamak isteyecektir. Sağlıklı Uyku Odası: Bebeğinizin odasının temiz ve havalandırılmış olması çok önemlidir. Oda sıcaklığının 21-22 C olması idealdir. Bebekler sıcakta uykuya dalmakta ve uykuyu sürdürmekte zorlanırlar. Ek olarak odanın gündüz ve gece karanlık durumu da cok cok önemlidir. Çünkü 3. aydan sonra salgılanan melatonin hormonu ancak ideal karanlıkta kullanılabilir. Melatonin uykuya geçişe ve uykuyu sürdürmeye yardımcı olur. Ek olarak zifiri karanlık ise bebeğinizi korkutabilir. Ayrıca bebeğinizin odasında onu uyarak süslü oyuncaklar, dikkat çekici dekorlardan arındırılması ve sade bir oda haline getirilmesi gerekmektedir. Uyku Aralıkları: Her zaman bebeğinizin uyku işaretlerini takip etmek, saati takip etmekten önemli de olsa da yine de uyanıklık sürelerini referans almak da aynı derecede önemlidir. 5-6. aylarda bazı bebekler sadece 1,5-2,5 saat arasında uyanık kalabilirken, 7-8. aylarda bu süre 2,5-3 saate çıkmaktadır. 9. aya gelindiğinde bebeklerin çoğu ya 3 uykuyu bırakmıştır ya da bırakmak üzeredir. Böylece uyanıklık süreleri biraz daha açılacaktır. Yaklaşık 3-3.5 saat civarına çıkacaktır. Gece beslenmesi: Ayına göre uygun beslenmesi özellikle bu aylarda annelerin acaba aç mı düşüncesini ortadan kaldırmak için ortalama 3-4 saatte bir beslemelerini öneririm. Uyanmıyorsa eğer elbette uyandırıp beslemenize gerek yoktur. Lakin saat başı uyanıyor ve meme emmek istiyor ise, bu açlıktan değil alışkanlıktandır. Desteksiz Uyuma Becerisi: Bebeğiniz uykuyu sadece memede/kucakta/sallanarak vb. uyuyorsa, uyku döngüleri sırasında uyanıp, ilk uykuya ne şekilde geçtiyse aynı şekilde destek almayı (meme/kucak/sallama vb) bekleyecek ve bu şekilde uykuya geri dönmeye çalışacaktır. Bu konuyu artık düzenlemek istiyorsanız uygulayabileceğiniz bir çok farklı yöntem bulunur. Davranışsal methodlar ya da ağlatmadan uyku eğitimi methodları vardır. Siz kendi aile dinamiklerinize ve bebeğinizin mizacına en uygun olan yöntemi kullanabilirsiniz. Küçük bir öneri; bebeğinizi ağlamaya bırakarak öğretilen uyku yöntemlerinden uzak durmanızı öneririm. Bu süreçte size düşen en önemli görev sabırla ve tutarlılıkla bebeğinize bir program oluşturmaya çalışmalı ve bebeğinizin başında ihtiyacı olduğunda sakinleşmesine yardımcı olarak uykuya herhangi bir destek olmadan geçmesini sağlamalısınız.



Yazı: Bebek ve Uyku Danışmanı ve Hemşire Seda Özcan

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