Bebeklerde kısa süren gündüz uykuları ve çözümleri

Seda Özcan 01 Haziran 2022

Bebeklerin fiziksel ve zihinsel gelişimleri için gündüz uykusunun önemini biliyoruz, peki nasıl oluyor da bu durum bizim için bu kadar zorlayıcı oluyor. Öncelikle bebeğinizin uyku işaretlerini okumak ve onu doğru aralıkta uykuya götürmek çok önemlidir. Eğer iki gündüz uykusu arasında uyanık kalabileceği süre olması gerekenden uzun olursa salgılanan uyarıcı hormonlar sebebiyle uykuya itiraz edecek ve dalması çok zor olacaktır. Hem de uykuya dalsa bile kısa süre sonra ‘uyarıcı hormonların’ etkisiyle saat kurmuş gibi belirli dakikada ağlayarak uyanacaktır.

Aylara göre ortalama uyku aralıkları nasıl olmalı?

Bir yeni doğanın iki uyku arasında uyanık kalabileceği süre yaklaşık 45 dakika,

2-4 aylık bebekler için yaklaşık 1-1.5 saat

6-8 aylık bebekler için yaklaşık 2-3 saat,

9-16. aylık bebekler için 3-4 saat,

16-18. aylık bebekler için ise 4,5-6 saattir.





Bebeklerin uyku döngülerinin yaklaşık olarak 45 dakikadır

Uyku döngüsünü tamamlayan bir bebek uyanıklığa yaklaşıp farklı sesler çıkarabilir, çığlık atabilir. Eğer fırsat verirsek uykuya dönebilir. Fırsat vermek genellikle ebeveynler için ‘uyanırsa uykuya döndürmek zor oluyor’ düşüncesi ile zor bir durum olsa da, bebeğiniz bunu deneyimledikçe öğrenecektir. Burada bahsettiğimiz elbette bebeğiniz uyansa bile tepki vermeyin demek değildir. Eğer gerçek bir uyanıklık ve ağlama sesi duyarsanız hiç vakit kaybetmeden bebeğinize müdahale edebilirsiniz. Ek olarak 30-45 dakika sonra uyanan bebeğinizin uykusu bitmiş gibi davranarak onu hemen yataktan almak yerine, onu uykuya geri döndürmeye çalışmak da gündüz uykularının zaman içerisinde uzamasına yardımcı olacaktır.

Tutarlılık ve düzen de iyi bir gündüz uykusunun olmazsa olmazıdır

Bu kısımda uyku saatlerinin robot gibi bir düzende olmasından bahsetmiyorum. Fakat en azından her gün bebeğinizin yaklaşık olarak aynı saatte uyanması programda bir tutarlılık ve biyolojik saatin oluşması için yardımcı olacaktır.

Rahatlatıcı bir uyku önemli

Rahatlatıcı bir uyku öncesi rutin ise bebeğinizin uykuya geçmeden önce ‘en önemli işi olan’ oyundan kopabilmesi için güzel bir yavaşlama ve dinginleşme sağlayacaktır. Uykuya hazırlık zamanı gibi düşünebilirsiniz. Yeterince sakinleşmiş ve dinginleşerek ‘oyunda aklı kalmamış’ olan bebeğiniz uykuya daha kolay geçecektir. Vazgeçmeyin, gündüz uykularının çözümü çoğu kez gece uykularını çözmekten daha uzun zaman alsa da çözümü sabır ve tutarlılıkla mümkündür.

Her bebek birbirinden çok farklı ve özeldir

Eğer ayına göre daha az gündüz uykusu uyumasına rağmen mutlu ve enerjik ise, gece uykularında bir problem yok ise bebeğinizin ihtiyacı olana saygı duymalısınız.



Yazı: Bebek ve Uyku Danışmanı ve Hemşire Seda Özcan

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