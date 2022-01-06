Yenidoğan uyku düzeni nasıl olmalıdır?

Seda Özcan 06 Ocak 2022

Öncelikle yeni doğan bir bebek ailenize mutluluk getirdiği kadar birazda endişe getirir. Endişeli hissetmeniz normaldir. Zamanla birbirinize alıştıkça endişeniz de azalacaktır. Yeni Doğmuş bir bebeğin uyku düzeni daha doğrusu uyku düzensizliği nasıl olur bir bakalım.

Öncelikle bebeğiniz anne karnında bulunduğu ortamı özleyeceğinden ve arayacağından uykuya geçişte mutlaka ilk 3 ay (biz buna sonradan gelen 4.trimestr diyoruz) anne rahmi ortamı yaratmak işleri kolaylaştıracaktır. Bebeğinizi uyku zamanında loş bir ortamda, kundaklayarak, hafif salınım ve beyaz gürültü ile (harvey Karp’ın 5 S methodu) kolayca uyutabilirsiniz. Bebekler yaklaşık 10-12. Haftaya kadar bağımlılık edinmezler. Bu sebeple bebeğinizi hafif salınımla, bakınız sallama değil, salınımla! Uyutabilirsiniz. Önemli olan artık 10-12.haftadan sonra o salınımı ileride bağımlılık olmaması adına azaltarak çıkaracağınızı unutmamaktır!

Gelelim uyku zamanlarına… Yeni doğan bebekler aslında çok az uyanık kalabilir; beslenir, altı değişir ve sonra tekrar uyurlar. Beklentimiz her bir gündüz uykusunda en az 30 dakika, en fazla 3 saat uyumalarıdır. Eğer 3 saatten daha fazla uyurlarsa, gece olan blok uykuyu gündüze çekeceğinden, önerim maksimum 3 saat sonra naifçe uyandırmanızdır. Gaz, kolik, emzirme sorunları vb farklı sebeplere bağlı olarak daha kısa uyuyabilirler veya daha uzun ayakta kalabilirler. Paniğe gerek yok. Önemli olan birkaç günü değerlendirdiğimizde, uyandıktan sonra ortalama 45 dk uyanık kalıp ardından tek bir uykuda en az 45 dakika, en fazla 3 saat uyuyor olmalarıdır. Bizim yapmamız gereken bu ortalama sürelere ilk 3 ayda olabildiğince dikkat etmektir.

Bebekler, ilk 4. Ayın başlarına kadar doğanın koruma kanunu gereği derin uykuya geçmezler. Bu sebeple uykuda kıpır kıpır olmaları, uyurken gözlerini hafifçe açıp hafif gülümsemeleri ve mızıldanmaları çok normaldir. Bu kımıldanmalarda hemen duruma müdahil olmamak, uyandı sanarak yataktan almamak önemlidir. Aksi taktirde yerleşmiş kısa uykulara sebep olabiliriz. Bu da demektir ki 4.5 ay sonrasında uyku sürelerinin uzamasını beklediğimiz halde, bebeğiniz yerleşmiş kısa uykular sebebiyle hala gündüz kısa uyumaya devam edecektir.

Akşam uykusuna ne zaman geçmiş olmalı?

Bunun cevabı aslında sabah uyandığı saate göre değişiklik gösterir. Çocukların ideal kalkış saati, sabah saat 6- 8 arasındadır. Bu sadece yeni doğan dönemine özgü değil, yaklaşık 18-24 ay civarına göre böyle devam edecektir. Yenidoğan döneminde ortalama sabah uyanma saatinden 12-14 saat sonra da akşam uykusuna geçmek için ideal zamandır. Ancak bu aylarda önemli olan sabit bir akşam yatma saatinden ziyade, bebeğinizin size verdiği uyku sinyallerine göre ilerlemektir.

Gece uykudan uyandırıp beslemeli miyiz?

Bu sorunun sizin için doğru olan cevabı kesinlikle çocuk doktorunuzda! Sizi takip eden çocuk doktorunuz bebeğinizin kilosuna ve gelişimine bakarak size doğru aralığı söyleyecektir. Ne zaman beslemeliyim sorusunu her kontrole gittiğinizde tekrar sorabilirsiniz. Çünkü bebeğinizin beslenme ihtiyacı her ay değişecektir ve ayı büyüdükçe süreleri açılacaktır.



Yazı: Bebek ve Uyku Danışmanı ve Hemşire Seda Özcan

İLGİLİ İÇERİKLER