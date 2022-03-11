Bugün hangi diziler var? 11 Mart TV yayın akışı listesi (ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, FOX TV, TRT1)

Bugün hangi diziler, filmler ve programlar var? TV yayın akışını merak ediyorsanız, 11 Mart Cuma günü için ATV'den Star'a, Fox TV'den TV 8'e kadar pek çok kanalın yayın akışını sizler için derledik

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Yalnız Kurt - ATV 20:00

ATV 20:00 Destan - ATV 00:20

- ATV 00:20 Kaderimin Oyunu - Star 20:00

- Star 20:00 Aşk Mantık İntikam - FOX 20:00

FOX 20:00 Kadın - FOX 06:00

- FOX 06:00 Seksenler - TRT 1 16:30

TRT 1 16:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli TRT 1 20:00

TRT 1 20:00 Teşkilat TRT 1 01:05

TRT 1 01:05 Canım Annem - TV8 14:45

TV8 14:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk - Show TV 10 :00

- Show TV 10 :00 Aziz - Show TV 20 :00

- Show TV 20 :00 Sihirli Annem - Kanal D 07:00

- Kanal D 07:00 Yaprak Dökümü - Kanal D 11:00

- Kanal D 11:00 Arka Sokaklar - Kanal D 16:00

- Kanal D 16:00 Arka Sokaklar -Kanal D 20:00

-Kanal D 20:00 Üç kız kardeş -Kanal D 00:15

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:00 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Yalnız Kurt

00:20 Destan

03:20 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

05:35 Destan

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

18:00 Aşk Mantık İntikam

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

23:30 Orta Sayfa

01:45 En Hamarat Benim

04:30 Kamera Arkası

06:00 Kadın

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem TEKRAR

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Üç Kız Kardeş

02:45 Gelinim Mutfakta

05:00Küçük Ağa

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06 :00 Gelin Evi

08 :00 Bu Sabah Canlı

10 :00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12 :00 Gelin Evi

15 :00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Canlı

18 :45 Show Ana Haber Canlı

20 :00 Aziz

00 :15 Avcı

02 :oo Üç Kuruş

04:30: Avcı

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Canım Annem Kolaj

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 Elimi Bırakma

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Ege’nin Hamsisi

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

23:45 3'te 3

01:05 Teşkilat

03:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli