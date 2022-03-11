Bugün hangi diziler var? 11 Mart TV yayın akışı listesi (ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, FOX TV, TRT1)
Bugün hangi diziler var? Programlar, filmler, diziler ve daha pek çok detayı bir araya getirdik. İşte saat saat 11 Mart ATV, TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, FOX TV yayın akışı...
Bugün hangi diziler, filmler ve programlar var? TV yayın akışını merak ediyorsanız, 11 Mart Cuma günü için ATV'den Star'a, Fox TV'den TV 8'e kadar pek çok kanalın yayın akışını sizler için derledik
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
- Yalnız Kurt - ATV 20:00
- Destan - ATV 00:20
- Kaderimin Oyunu - Star 20:00
- Aşk Mantık İntikam - FOX 20:00
- Kadın - FOX 06:00
- Seksenler - TRT 1 16:30
- Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli TRT 1 20:00
- Teşkilat TRT 1 01:05
- Canım Annem - TV8 14:45
- Kuzey Yıldızı İlk Aşk - Show TV 10 :00
- Aziz - Show TV 20 :00
- Sihirli Annem - Kanal D 07:00
- Yaprak Dökümü - Kanal D 11:00
- Arka Sokaklar - Kanal D 16:00
- Arka Sokaklar -Kanal D 20:00
- Üç kız kardeş -Kanal D 00:15
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:00 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Yalnız Kurt
00:20 Destan
03:20 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
05:35 Destan
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
18:00 Aşk Mantık İntikam
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
23:30 Orta Sayfa
01:45 En Hamarat Benim
04:30 Kamera Arkası
06:00 Kadın
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem TEKRAR
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Üç Kız Kardeş
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00Küçük Ağa
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Kaderimin Oyunu
00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06 :00 Gelin Evi
08 :00 Bu Sabah Canlı
10 :00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12 :00 Gelin Evi
15 :00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Canlı
18 :45 Show Ana Haber Canlı
20 :00 Aziz
00 :15 Avcı
02 :oo Üç Kuruş
04:30: Avcı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Canım Annem Kolaj
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:10 Elimi Bırakma
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Hayata Gülümse
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Ege’nin Hamsisi
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
23:45 3'te 3
01:05 Teşkilat
03:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli