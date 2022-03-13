Bugün hangi diziler var? 13 Mart TV yayın akışı listesi (Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, FOX TV, TRT1)
Bugün hangi diziler var? Programlar, filmler, diziler ve daha pek çok detayı bir araya getirdik. İşte saat saat 13 Mart ATV, TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, FOX TV yayın akışı...
Bugün hangi diziler, filmler ve programlar var? TV yayın akışını merak ediyorsanız, 13 Mart Pazar günü için ATV'den Star'a, Fox TV'den TV 8'e kadar pek çok kanalın yayın akışını sizler için derledik...
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
- Adı Sevgi- ATV 20:00
- Bir Zamanlar Çukurova - ATV 12:05
- İki Aile - Star 07:00
- Evlilik Hakkında Her Şey- FOX 22:30
- Yasak Elma 13:00
- Teşkilat TRT 1 20:00
- Masumlar Apartmanı TRT 1 02:00
- Kırmızı Oda - TV8 15:00
- Baba- Show TV 14 :30
- Oğlum - Show TV 23 :30
- Sihirli Annem - Kanal D 07:00
- Sadakatsiz- Kanal D 14:00
- Yargı - Kanal D 20:00
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatioğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:05 Bir Zamanlar Çukurova
15:30 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
08:00 Adı Sevgi
22:00 Adı Sevgi
00:15 Adı Sevgi
03:20 Kuruluş Osman
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Yasak Elma
15:45 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Recep İvedik 5
22:30 Evlilik Hakkında Her Şey
01:30 Recep İvedik 5
03:30 El Kızı
06:00 Kadın
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem TEKRAR
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Sadakatsiz
16:00 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
02:45 Hayalet Kurtarma Operasyonu
04:45 5N1K
05:45 Geniş Aile
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:30 Çizgi film kuşağı
09:00 Bir Demet Tiyatro
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Yerli dizi tekrar
16:45 Yerli dizi tekrar
18:45 Star Ana Haber
20:00 İBO Show
oo:30 Aramızda Kalsın
02:30 Vahe ile Evdeki Mutluluk
04:00 Türk Müziği
05:00 İki Aile
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06 :00 Yeni Gelin
10 :00 Pazar Sürprizi
13 :00 Bir Şansım Olsa
14 :30 Baba
18 :45 Hafta Sonu Ana Haber
20 :00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
21 :45 Köyden İndim Şehire
23 :30 Oğlum
02:30 Aziz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:45 Gazete Magazin
12:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
15:00 Kırmızı Oda
20:00 Survivor All Star (yeni)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Yeşil Deniz
08:25 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Kameralı Adam
13:45 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
16:50 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
00:15 Gönül Dağı (Altyazılı)
03:05 Yeşil Deniz (Altyazılı)
02:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
04:45 Şehirden Uzakta (Altyazılı)