Bugün hangi diziler var? 13 Mart TV yayın akışı listesi (Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, FOX TV, TRT1)

Bugün hangi diziler, filmler ve programlar var? TV yayın akışını merak ediyorsanız, 13 Mart Pazar günü için ATV'den Star'a, Fox TV'den TV 8'e kadar pek çok kanalın yayın akışını sizler için derledik...

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Adı Sevgi- ATV 20:00

ATV 20:00 Bir Zamanlar Çukurova - ATV 12:05

- ATV 12:05 İki Aile - Star 07:00

- Star 07:00 Evlilik Hakkında Her Şey - FOX 22:30

- FOX 22:30 Yasak Elma 13:00

13:00 Teşkilat TRT 1 20:00

TRT 1 20:00 Masumlar Apartmanı TRT 1 02:00

TRT 1 02:00 Kırmızı Oda - TV8 15:00

TV8 15:00 Baba - Show TV 14 :30

- Show TV 14 :30 Oğlum - Show TV 23 :30

- Show TV 23 :30 Sihirli Annem - Kanal D 07:00

- Kanal D 07:00 Sadakatsiz - Kanal D 14:00

- Kanal D 14:00 Yargı - Kanal D 20:00

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatioğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:05 Bir Zamanlar Çukurova

15:30 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

08:00 Adı Sevgi

22:00 Adı Sevgi

00:15 Adı Sevgi

03:20 Kuruluş Osman

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Yasak Elma

15:45 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Recep İvedik 5

22:30 Evlilik Hakkında Her Şey

01:30 Recep İvedik 5

03:30 El Kızı

06:00 Kadın

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem TEKRAR

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Sadakatsiz

16:00 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

02:45 Hayalet Kurtarma Operasyonu

04:45 5N1K

05:45 Geniş Aile

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:30 Çizgi film kuşağı

09:00 Bir Demet Tiyatro

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yerli dizi tekrar

16:45 Yerli dizi tekrar

18:45 Star Ana Haber

20:00 İBO Show

oo:30 Aramızda Kalsın

02:30 Vahe ile Evdeki Mutluluk

04:00 Türk Müziği

05:00 İki Aile

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06 :00 Yeni Gelin

10 :00 Pazar Sürprizi

13 :00 Bir Şansım Olsa

14 :30 Baba

18 :45 Hafta Sonu Ana Haber

20 :00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

21 :45 Köyden İndim Şehire

23 :30 Oğlum

02:30 Aziz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:45 Gazete Magazin

12:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

15:00 Kırmızı Oda

20:00 Survivor All Star (yeni)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Yeşil Deniz

08:25 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Kameralı Adam

13:45 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

16:50 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

00:15 Gönül Dağı (Altyazılı)

03:05 Yeşil Deniz (Altyazılı)

02:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

04:45 Şehirden Uzakta (Altyazılı)