Bugün hangi diziler var? 15 Mart TV yayın akışı listesi (ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, FOX TV, TRT1)
Bugün hangi diziler var? Programlar, filmler, diziler ve daha pek çok detayı bir araya getirdik. İşte saat saat 15 Mart ATV, TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, FOX TV yayın akışı...
Bugün hangi diziler, filmler ve programlar var? TV yayın akışını merak ediyorsanız, 15 Mart Salı günü için ATV'den Star'a, Fox TV'den TV 8'e kadar pek çok kanalın yayın akışını sizler için derledik...
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
- Destan - ATV 20:20
- Adı Sevgi - ATV 00:20
- İki Aile - Star 07:00
- Evlilik Hakkında Her Şey- FOX 20:00
- Yasak Elma - FOX 00:00
- Masumlar Apartmanı- TRT 1 20:00
- Baba - Show TV 20 :00
- Aziz - Show TV 02 :00
- Sihirli Annem - Kanal D 07:00
- Arka Sokaklar- Kanal D 16:00
- Üç Kız Kardeş- Kanal D 20:00
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV gün ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan
00:20 Adı Sevgi
03:50 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
05:35 Destan
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Evlilik Hakkında Her Şey
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
18:00 Evlilik Hakkında Her Şey
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
00:00 Yasak Elma
03:00 En Hamarat Benim
06:00 Zümrüdüanka
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem TEKRAR
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
23:30 Yargı
02:00 Gelinim Mutfakta
04:30 Küçük Ağa
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Kara Bela (Yerli sinema)
22:30 Kara Bela (Yerli sinema)
00:45 Arap Saçı
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06 :00 Gelin Evi
08 :00 Bu Sabah
10 :00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12 :00 Gelin Evi
15 :00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18 :45 Show Ana Haber
20 :00 Baba
00:15 Ödeşme Zamanı
02:00 Aziz
04:30 Ödeşme Zamanı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star (yeni)
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Canım Annem
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:05 Elimi Bırakma
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:30 Ailenin Yeni Üyesi
13:30 Ege'nin Hamsisi
16:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
00:15 Türk Sineması 120
02:20 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)