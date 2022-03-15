Bugün hangi diziler var? 15 Mart TV yayın akışı listesi (ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, FOX TV, TRT1)

Bugün hangi diziler var? Programlar, filmler, diziler ve daha pek çok detayı bir araya getirdik. İşte saat saat 15 Mart ATV, TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, FOX TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? 15 Mart TV yayın akışı listesi (ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, FOX TV, TRT1)

Bugün hangi diziler, filmler ve programlar var? TV yayın akışını merak ediyorsanız, 15 Mart Salı günü için ATV'den Star'a, Fox TV'den TV 8'e kadar pek çok kanalın yayın akışını sizler için derledik...

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

  • Destan - ATV 20:20
  • Adı Sevgi - ATV 00:20
  • İki Aile - Star 07:00 
  • Evlilik Hakkında Her Şey- FOX 20:00
  • Yasak Elma - FOX 00:00
  • Masumlar Apartmanı-  TRT 1 20:00
  • Baba -  Show TV 20 :00
  •  Aziz - Show TV 02 :00
  • Sihirli Annem - Kanal D 07:00 
  • Arka Sokaklar- Kanal D 16:00 
  • Üç Kız Kardeş- Kanal D 20:00 

 

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 

13:00 ATV gün ortası 

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan

00:20 Adı Sevgi

03:50 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 

05:35 Destan

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Evlilik Hakkında Her Şey

13:00 En Hamarat Benim 

16:00 Fulya ile Umudun Olsun 

18:00  Evlilik Hakkında Her Şey

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber  

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

00:00 Yasak Elma

03:00 En Hamarat Benim 

06:00 Zümrüdüanka

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem TEKRAR

 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 

11:00 Yaprak Dökümü 

13:00 Gelinim Mutfakta 

16:00 Arka Sokaklar 

18:45 Kanal D Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

23:30 Yargı

02:00 Gelinim Mutfakta

04:30  Küçük Ağa

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün 

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz 

18:30 Star Ana Haber 

20:00 Kara Bela (Yerli sinema)

22:30 Kara Bela (Yerli sinema)

00:45 Arap Saçı 

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan 

05:00 Söz 

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06 :00 Gelin Evi

08 :00 Bu Sabah

10 :00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12 :00 Gelin Evi

15 :00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18 :45  Show Ana Haber

20 :00 Baba

00:15 Ödeşme Zamanı

02:00 Aziz

04:30 Ödeşme Zamanı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30  Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

14:45 Canım Annem 

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00  Survivor All Star (yeni)

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Canım Annem

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30  Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:05 Elimi Bırakma

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:30 Ailenin Yeni Üyesi

13:30 Ege'nin Hamsisi

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

00:15 Türk Sineması 120  

02:20 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)