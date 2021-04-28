Uçucu yağlar nedir? Strese karşı etkileri ve yararları nelerdir?

Uçucu yağlar, damıtma (buhar ve / veya su yoluyla) ya da soğuk presleme gibi mekanik yöntemlerle elde edilir. Kimyasal işlemlerle elde edilen uçucu yağlar gerçek uçucu yağlar olarak görülmediğinden, yağların üretilme şekli çok önemlidir. Soğuk sıkım olması gerekir. Hatta satın aldığınız yağların kahverengi ve lacivert gibi koyu renkli şişelerde satıldığından emin olun. Güneş ışığının bozulmasını hızlandırdığı bu yağlar, eğer gerçekten doğal ise kesinlikle koyu renkli şişelerde paketleniyordur.

Bir de genellikle uçucu yağların ağız yoluyla tüketilmesi önerilmez. Hâlihazırda çoğu da sabit yağlar ile karıştırılarak kullanılır. Dikkat etmeniz gereken şeylerden bir diğeri de uçucu yağları kullanırken vücudunuzla çeşitli şekillerde etkileşime girip, alerjik reaksiyonlar yaratıp yaratmadığıdır. Belki öncesinde bileğinize bir damla damlatıp test edebilirsiniz. Zaten çoğu cilde direk olarak uygulanmamalıdır. Bir buhurdanlık ya da difüzör aracılığıyla bulunduğunuz ortamının havasını değiştirmeniz ya da sabit yağlar ile karıştırarak cildinize uygulamayı tercih etmeniz daha iyi olacaktır.







Tüm uçucu yağların aromalarını solumak, beyninizin duygu, davranış, koku alma duyusu ve uzun süreli hafızada rol oynayan bir parçası olan limbik sistemini uyardığı da biliniyor. Ayrıca, ilginç bir şekilde, limbik sistem, anıların oluşturulmasında büyük ölçüde rol oynar. Bu tanıdık kokuların neden hatıraları veya duyguları tetikleyebileceğini de kısmen açıklıyor aslında…

Limbik sistem ayrıca solunum, kalp atış hızı ve kan basıncı gibi birçok bilinçsiz fizyolojik işlevi kontrol etmede rol oynar. Bu nedenle, bazı bilim insanları esansiyel yağların vücudunuz üzerinde fiziksel bir etki yaratabileceğini dahi iddia ediyor.

En popüler uçucu yağlar

Her birinin kendine özgü birbirinden harika kokusu ve potansiyel sağlık yararları mevcut. Elbette herkesin favorisi kendine. Genel olarak ise 90'dan fazla uçucu yağ türü olduğunu belirtelim. İşte onlardan bazıları...

Nane: Enerjiyi artırmak ve sindirime yardımcı olması için kullanılır.

Lavanta: Stresi azaltmak ve rahat uyumak için kullanılır.

Sandal ağacı: Sinirleri yatıştırmak ve odaklanmaya yardımcı olmak için kullanılır.

Bergamot: Stresi azaltmak, enerjiyi yükseltmek ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarını iyileştirmek için kullanılır.

Gül: Ruh halini iyileştirmek ve kaygıyı azaltmak için kullanılır.

Papatya: Ruh halini ve rahatlamayı iyileştirmek için kullanılır.

Ylang-Ylang: Baş ağrısı, mide bulantısı ve cilt rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır.

Çay Ağacı: Enfeksiyonlarla savaşmak ve bağışıklığı artırmak için kullanılır.

Yasemin: Depresyon, doğum ve libidoya yardımcı olur.

Limon: Sindirime, ruh haline, baş ağrılarına ve daha fazlasına yardımcı olmak için kullanılır.

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